Feminicídio- Garçonete tomava sorvete quando foi morta a facadas no meio da praça

DaniellyTelles Baffa foi morta quando tomava (Reprodução)

Suspeito é o ex-namorado, que fugiu a pé após o crime; caso está registrado como feminicídio

Em uma rotina de números que crescem a cada dia, mais uma mulher foi vítima de feminicídio. Danielly Teles Baff, uma garçonete de 25 anos, sofreu um atentado a faca enquanto tomava sorvete com um amigo na praça São Geraldo, em Araraquara (SP), na noite de quinta-feira (21). O suspeito da barbárie é o ex-namorado, de 33 anos, com quem havia terminado recentemente o relacionamento.

Danielly Teles Baffa iria fazer 26 anos na terça-feira (26). De acordo com o boletim de ocorrência, a garçonete havia saído do trabalho e, com um amigo, foi a praça tomar o sorvete.

Enquanto estavam sentados em um banco, o ex chegou de moto e partiu para cima do homem que estava com a vítima. O rapaz conseguiu fugir, foi quando o assassino atacou Danielly, com golpes nos braços, pescoço e pernas. O assassino tentou fugir de moto, mas não conseguiu dar partida. Derrubou, então, o veículo e fugiu a pé.

Ajudada por testemunhas, Danielly já estava morta quando os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram.

Redação Integrada com informações do G1

22.11.19 9h54

