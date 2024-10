Santarém recebe ‘Projeto Pipas’, que leva conscientização a crianças e adolescentes sobre os perigos de empinar pipas perto da rede elétrica

Foto: Reprodução | O projeto acontece em três escolas da região. Ainda essa semana, a iniciativa chega em Itaituba.

Para promover a conscientização de estudantes de escolas públicas de 10 a 14 anos, o Projeto Pipas desembarca em Santarém. A iniciativa oferece atividades educativas e interativas, incentivando o aprendizado lúdico sobre a prática segura de soltar pipas. Nesta semana, o projeto visita três escolas no município e mais três em Itaituba.

A programação inclui atividades voltadas para a conscientização sobre os riscos de empinar pipas próximas à rede elétrica, como teatro de bonecos e jogos de perguntas sobre segurança e gincanas que estimulam o aprendizado de forma divertida, com distribuição de brindes aos participantes. Além disso, haverá a entrega de gibis que narram as aventuras da “Turma do Geral”, um grupo de personagens que ensina sobre práticas seguras ao empinar pipas.

Liane Gaby, presidente do Instituto Cultural Amazônia do Amanhã, ressalta a importância da expansão do projeto: “Nosso objetivo é alcançar um número ainda maior de jovens e transmitir essa mensagem de segurança de forma divertida e educativa. Com o teatro de bonecos e novas histórias, queremos reforçar que empinar pipas pode ser uma brincadeira segura quando feita com responsabilidade”.

O Projeto Pipas é patrocinado pela Equatorial Pará e realizado pelo Instituto Cultural Amazônia do Amanhã (ICAA), por meio da Lei Semear, do governo do Estado do Pará.

Segurança

De acordo com a Equatorial Pará, de janeiro a junho de 2024, foram geradas 2.431 ocorrências de falta de energia em todo o estado por conta de pipas na fiação. Mesmo com uma redução de 24% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando ocorrem 3.200 chamados, os dados ainda preocupam a distribuidora de energia.

Cronograma

Santarém

21 de outubro de 2024 – 9h às 11h

EEF Padre Manoel Albuquerque

Endereço: Av. Dom Frederico Costa, S/N – Santíssimo

15h AS 17h

EMEF Fluminense

Endereço: Av. Presidente Vargas, 1817 Prainha

22 de outubro de 2024

9h às 11h

Escola de Educação Infantil de Ensino Fundamenta Brigadeiro Eduardo Gomes

Endereço: Av. Frei Vicente, 1854 – Aeroporto Velho

Fonte: Equatorial Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/10/2024/12:36:31

