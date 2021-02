Santos empata com o Fluminense e se aproxima de vaga na Pré-Libertadore

O Santos empatou em 1 a 1 com o Fluminense neste domingo, na Vila Belmiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor das Laranjeiras abriu o placar com Lucca no primeiro tempo. Jean Mota deixou tudo igual na etapa final.

Com o ponto conquistado, o Peixe fica perto da vaga na Pré-Libertadores. Se o Red Bull Bragantino não vencer o Goiás no fim da noite deste domingo, em Goiânia, o Alvinegro irá para a primeira fase da competição continental. Caso o RB leve a melhor, os santistas precisarão de uma vitória.

O Fluminense segue na quinta colocação e ainda briga por vaga no G-4. Os cariocas, porém, já têm lugar garantido na próxima Libertadores da América.

Na última rodada, o Santos visitará o Bahia, em Salvador. O Fluminense receberá o Fortaleza, no Rio de Janeiro. Ambos os jogos serão na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília).

O Fluminense dominou o Santos desde o primeiro minuto. Mais organizado e com velocidade maior no ataque, o Tricolor das Laranjeiras foi ganhando corpo até abrir o placar.

Aos 15 minutos, o Peixe desperdiçou um ataque com Vinicius Balieiro. No contra-ataque, Luiz Henrique acionou Lucca e o atacante bateu bonito, cruzado. 1 a 0 para o Flu.

O Santos seguiu totalmente sem criatividade, enquanto o Fluminense, cômodo em campo, quase ampliou aos 33. Fred, no meio de quatro jogadores, conseguiu finalizar para boa defesa de João Paulo.

O Peixe foi para o intervalo sem ter criado uma chance sequer. O Flu, até sem muito esforço, conseguiu a vantagem parcial de 1 a 0 merecidamente.

SEGUNDO TEMPO

O Santos voltou melhor para a etapa final após as substituições de Cuca. O Peixe ficou mais com a bola e empurrou o Fluminense para a defesa, mas teve dificuldade para criar chances claras.

Aos 16 minutos, Luan Peres isolou um rebote em escanteio. Aos 32, Felipe Jonatan finalizou cruzado de fora da área e obrigou Marcos Felipe a fazer a primeira defesa.

No minuto 38, Nino foi expulso e deixou a vida do Santos mais fácil. Segundos depois, Soteldo cobrou falta e Jean Mota, no primeiro toque na bola, deixou tudo igual no placar.

O Peixe se lançou ao ataque nos minutos finais, mas não conseguiu a virada. 1 a 1 na Vila Belmiro.

Fonte:Gazeta Esportiva

