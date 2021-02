Homem é linchado após tentar matar mulher em Moraes Almeida

Um homem foi linchado pela população após ser flagrado agredindo a propía mulher em Moraes Almeida. (Fotos Via WhatsApp)

O Caso aconteceu na noite deste domingo (21), conforme informação o homem (não identificado) foi flagrado agredindo a própria esposa em via publica do distrito de Moraes Almeida município de Itaituba, “ele estava matando ela”, disse. Populares se revoltaram com a cena e espancaram o acusado que ficou gravemente ferido.

Mais informações abaixo (atualizada ás 11:13:43)

IMAGEM FORTE

VEJAM A OCORRÊNCIA POLICIAL:

Data: 21/02/2021 hora: 00:40am

Tentativa de homicídio

Que por volta das 00h 40min um nacional que trabalha em segurança privada veio até este ppd comunicar que havia um casal em vias de fato dentro de estabelecimento comercial e moradia. Que diante disso, a gupm de serviço seguiu em diligência até o local, onde foi encontrado ao solo com golpes de facada nas costas o nacional Raimundo da Silva , nascido em 10/02/1965, filho de Maria Rosa da Silva, natural de Santarém – Pa e sua companheira a senhora Josilene Batista Dias, nascida em 09/08/1980 filha de Juareza Batista Dias, natural de Portel – Pa a qual estava sentada numa cadeira, sendo que a vítima estava com golpes de facada nos braços e cabeça. Após indagar os populares que moram perto do local, segundo informes os dois estavam dentro do estabelecimento, que também é ultilizado como moradia, quando o sr Raimundo chegou e de posse de uma faca tentou contra vida de sua companheira a Sra Juareza, depois de vários golpes, populares adentraram o estabelecimento e depois de separar os dois, dois nacionais desconhecidos tomaram a faca e golpearam nas costas Raimundo que ficou ao solo e tomaram rumo ignorado.Foi feito o isolamento do local até a chegada da equipe de saúde, que depois dos primeiros socorros os mesmos foram encaminhados para Novo Progresso, para melhor atendimento. Segundo informações de funcionário do posto de saúde, os envolvidos estão em situação estável. Que a gupm diligenciou no intuito de encontrar os outros dois envolvidos no ocorrido, mas,sem êxito.

Depois de acordo com denúncia anônima fez saber que o nome do esposo da vítima é esse supra citado Maria do Socorro Pereira Pires

: O nome dele: Ivan pereira pires

