Santos encerra temporada com derrota na Vila e vê Fortaleza se classificar para a Libertadores

Neste domingo, Santos e Fortaleza se despediram da temporada de maneiras diferentes. Na Vila Belmiro, pela 38ª rodada do Brasileirão, o Leão do Pici venceu por 2 a 0 e, com a soma dos resultados do dia, conquistou a classificação para a Libertadores.

Do outro lado, o Peixe perdeu diante de sua torcida e encerrou a campanha em meio a protestos da torcida.

Com o resultado, o Fortaleza consolidou uma recuperação histórica no Campeonato Brasileiro. A equipe, que chegou a ser lanterna da competição e viu o rebaixamento como perigo real, termina a competição na oitava colocação, com 54 pontos, e se garante na Pré-Libertadores de 2023. A vaga quase foi perdida para o América-MG nos instantes finais, quando os mineiros viraram o placar contra o Atlético-GO. O gol, no entanto, foi anulado.

Já o Santos fica na 12ª posição, com 47 pontos, e vai para a Sul-Americana. Dessa forma, o Alvinegro Praiano fica pelo segundo ano consecutivo fora da Libertadores.

Agora, as equipes encerram a temporada e não tem mais jogos oficiais no ano. O Santos, no entanto, volta de férias ainda em 2022, na segunda quinzena de dezembro, para dar início à pré-temporada visando 2023.

A equipe do Fortaleza começou o jogo comandando as ações ofensivas. Aos sete minutos, o time levou perigo após cruzamento de Zé Welison para Juninho Capixaba, livre na área, mas o lance foi paralisado por impedido. Zé Welison e Pedro Rocha tiveram boas chances poucos minutos depois.

O Santos respondeu aos 16 minutos, com Marcos Leonardo. Após chute de Rodrigo Fernández, o atacante recebeu a soba sozinho na área, mas tirou demais do goleiro e mandou para fora o chute de primeira. A pressão visitante, no entanto, continuou logo na jogada seguinte, quando Galhardo cabeceou de peixinho sozinho na pequena área, mas errou o alvo.

A melhor chance da primeira etapa veio aos 35 minutos e foi do Fortaleza. Maicon falhou em lançamento de Juninho Capixaba e Pedro Rocha partiu em disparada para o ataque. O camisa 32 invadiu a área, cortou a marcação e soltou o pé, mas João Paulo fez uma grande defesa para impedir o gol. Na sobra, Romarinho acertou a marcação. Dois minutos depois, Carabajal achou bom passe para Marcos Leonardo, mas o atacante foi desarmado. Apesar as movimentações, a primeira etapa acabou sem gols.

Na volta do intervalo, o Santos subiu de produção e começou a ter mais presença no campo de ataque. O time da casa, no entanto, não conseguiu chances de perigo. Aos 20 minutos, Camacho deixou o campo após pancada.

Apesar do maior equilíbrio nos minutos iniciais, quem balançou as redes primeiro foi o Fortaleza, aos 20 minutos. Após jogada ensaiada em cobrança de falta, Thiago Galhardo aproveitou desvio de Juninho Capixaba cabeceou sozinho dentro da pequena área para abrir o placar. A arbitragem anulou o lance por impedimento, mas o árbitro de vídeo entrou em ação e validou o gol.

Os santistas sentiram o gol e foram ao ataque em busca de uma reação. Aos 28 minutos, Carabajal teve boa chance pelo lado esquerdo da área, com liberdade, mas tentou o chute de primeira e acabou mandando em cima de Fernando Miguel. O camisa 5 voltou a levar perigo aos 31, quando subiu para cabecear no segundo pau e por pouco não empatou a partida.

Não adiantou a pressão dos mandantes. Aos 34 minutos, Romero ficou com a bola após cobrança de tiro de meta e espetou para Moisés, dentro da área. O atacante levou a melhor para cima de Vinícius Baliero e tirou de João Paulo para marcar o segundo gol da partida e encaminhar a vitória.

Com a derrota em casa, a torcida do Santos iniciou protestos nas arquibancadas antes mesmo do apito final. Em campo, o time chegou ao ataque em chute de Lucas Pires, mas o placar não sofreu novas alterações. Vitória do Fortaleza por 2 a 0 e vaga garantida na Libertadores.

(Com informações do Gazeta Esportiva – foto: Ivan Storti/assessoria).

Jornal Folha do Progresso em 14/11/2022/09:39:14

