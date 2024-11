Racing conquista a Copa Sul-Americana

Racing vence o Cruzeiro em Assunção e conquista a Copa Sul-Americana – (Foto>Reprodução/DOL)

O Racing venceu o Cruzeiro por 3 a 1 na tarde deste sábado (23) e conquistou sua primeira Copa Sul-Americana. Os gols foram de Martirena, Adrián Martínez e Roger Martínez, para os argentinos, e de Kaio Jorge para a equipe brasileira.

Sob um calor de 37 graus em Assunção, no Paraguai o jogo começou com o Racing pressionando.

A equipe argentina chegou a abrir o placar logo os 3 minutos, com Martirena, mas o gol foi anulado por impedimento no inicio da jogada após demorada revisão no árbitro de vídeo.

Aos 15 o próprio Martirena foi de novo às redes, e desta vez o gol foi legal. Ele recebeu na direita e tentou cruzar, mas a bola morreu dentro do gol de Cássio.

Quatro minutos depois, Salas recebeu pela esquerda, cruzou e Martínez, artilheiro da competição com 10 gols, ampliou o marcador. Só o Racing jogava. A equipe do técnico Gustavo Costas pressionava o Cruzeiro no seu campo de ataque, conseguia roubar a bola e criava chances.

O técnico do Cruzeiro, Fernando Diniz, mexeu ainda na primeira etapa. Ele sacou Wallace, que falhara no primeiro gol, e pôs Lucas Silva em Campo. A partida ficou mais equilibrada e, no início da segunda etapa, quem marcou foi o Cruzeiro, com Kaio Jorge.

Aos 7 minutos, Matheus Pereira cruzou da esquerda, e o atacante cabeceou forte. O goleiro dos argentinos, Arias, defendeu, mas o próprio Kaio aproveitou o rebote para marcar.

O Racing recuou, e o Cruzeiro conseguiu impor seu jogo, atacando principalmente pelo lado direito. Aos 35 Arias saiu providencialmente do gol para dividir com Lautaro Díaz e impedir finalização do atacante do clube brasileiro. Depois, o time brasileiro rondou o gol argentino em bolas paradas, mas sem conseguir de fato finalizar.

Já nos acréscimos, o Racing deu o golpe de misericórdia: em contra-ataque, Roger Martínez recebeu e tocou na saída de Cássio para dar números finais à partida.

A equipe mineira mantém assim um jejum de títulos internacionais que já dura 27 anos –a última conquista foi a Libertadores de 1997, sobre o Sporting Cristal, do Peru. Em 2009, a equipe conseguiu chegar de novo à final da Libertadores, mas foi derrotada pelo Estudiantes de la Plata, da Argentina.

Já o Racing, que também bateu o Corinthians nas semifinais da competição, encerra o seu jejum de títulos fora da Argentina. O último, curiosamente, havia sido sobre o próprio Cruzeiro, em 1988, quando venceu a Supercopa Libertadores da América –torneio disputado pelos 13 clubes que então já haviam vencido a Libertadores. Na final,

a equipe de Avellaneda bateu a de Belo Horizonte por 2 a 1.

A equipe de Gustavo Costas, de quebra, conseguiu um recorde –é o melhor ataque da história da Sul-Americana, com 33 gols.

O Cruzeiro volta a campo na próxima quarta-feira (27), quando recebe o Grêmio em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe está em sétimo lugar na competição, e hoje se classificaria para a pré-Libertadores de 2025.

O trabalho de Diniz, entretanto, é contestado. O técnico, que chegou no fim de setembro, só tem duas vitórias em 11 partidas no comando da equipe. Perdeu cinco vezes e empatou quatro.

FICHA TÉCNICA

Racing 3 x 1 Cruzeiro

Sul-Americana — Final

Data: 23 de novembro de 2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Nueva Olla, em Assunção (Paraguai)

Arbitragem: Esteban Ostojich

Assistentes: Nicolas Tarán e Carlos Barreiro

VAR: Leodan González

Cartões amarelos: Basso, Nardoni , Di Cesare (RAC); Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira (CRU)

Gols: Martirena (14’/1ºT), Adrián Martínez (19’/1ºT), Kaio Jorge (7’/2ºT), Roger Martínez (50’/2ºT)

Racing: Arias; Di Césare, Sosa, Basso, Martirena; Nardoni, Almendra (Zuculini), Rojas, Quintero (Solari); Salas e Adrián Martínez (Roger Martínez). Técnico: Gustavo Costas

Cruzeiro: Cássio; William, João Marcelo, Villalba, Marlon (Kaique Kenji); Walace (Lucas Silva), Lucas Romero (Lautaro Díaz), Matheus Henrique, Matheus Pereira; Gabriel Veron (Barreal) e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.

