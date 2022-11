Gilmar e Lewandowski são xingados na saída de hotel em NY

Gilmar Mendes (à esq.) e Ricardo Lewandowski (à dir.) foram hostilizados verbalmente ao saírem de hotel em Nova York, nos EUA 14.nov.2022 (segunda-feira) – (Foto:Reprodução)

Ministros do STF foram hostilizados verbalmente por brasileiros; eles estão nos EUA para participar de evento do Lide

Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski.

Os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski foram xingados no domingo (13.nov.2022) por brasileiros em Nova York (EUA) no momento em que os 2 magistrados deixavam o Hotel Sofitel, onde estão hospedados, e entravam em uma van.

Gilmar e Lewandowski estão em Nova York para participar do Lide Brazil Conference, no HCNY (Harvard Club of New York), na 2ª feira (14.nov.2022), com 4 ministros do Supremo: Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Roberto Barroso.

O 1º a sair do hotel foi Gilmar Mendes, 66 anos. Foi recebido com xingamentos de baixo calão, como “filho da puta”, “bandido” e “velho de merda”. Segundos depois sai Lewandowski. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ouvir o provável autor da filmagem confundindo o ministro do STF com o ex-presidente Michel Temer.

Os xingamentos se repetem, agora tendo Lewandowski, 74 anos, como alvo. Ao sair do hotel, o ministro se vira para as pessoas que estão aguardando na porta, acena para eles e sorri. O vídeo mostra que muitos dos que estão ali esperando vestem roupas nas cores verde e amarelo, além de bandeiras do Brasil.

