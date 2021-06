Santos vence o Atlético-MG e mantém invencibilidade na Vila Belmiro

O Santos venceu o Atlético-MG por 2 a 0 na noite deste domingo, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Jean Mota e Marcos Guilherme, ambos no segundo tempo.

Ao em duelo muito equilibrado, o Peixe mantém a invencibilidade em sua casa. Sob o comando de Fernando Diniz, são cinco vitórias e um empate em seis partidas. No geral, o Alvinegro não perde há oito jogos. Com os três pontos, o Santos entra no G-6 e agora é o sexto colocado, com 11 pontos. O Atlético cai para o oitavo lugar da tabela, com 10.

O Peixe voltará a campo para enfrentar o Sport na quarta-feira, novamente na Vila Belmiro. O Galo receberá o Atlético-GO na quinta, no Mineirão.

O jogo – a partida foi muito equilibsrada na Vila Belmiro. O Santos teve dificuldade para ficar com a bola e o Atlético-MG não encaixou muitos contra-ataques.

A primeira boa chance foi aos 14 minutos, quando Marcos Guilherme recebeu de Pirani no bico da área e finalizou colocado para Everson espalmar. Aos 17, Arana bateu de longe e João Paulo rebateu com o peito.

Com 27′, Marcos Guilherme cruzou e Jean Mota desviou de leve, o suficiente para a bola raspar a trave esquerda do goleiro Everson. No minuto 32, Hulk escapou pela direita, cruzou e a bola sobrou para Tchê Tchê. O chute assustou João Paulo.

O Atlético-MG começou melhor a etapa final, mas foi o Santos quem abriu o placar. Luan Peres ganhou de Hulk no mano a mano e, no contra-ataque, Marcos Guilherme driblou Guga, passou para Kaio Jorge e o centroavante encontrou Jean Mota na entrada da área. O meia acertou bonito chute no ângulo de Everson aos 11 minutos.

Quando o placar marcava 17 jogados, o Galo respondeu: Hulk rolou para Allan bater rasteiro. O goleiro João Paulo tocou na bola e ela foi parar no pé da trave.

Aos 26 minutos de jogo, Marinho perdeu a bola em contra-ataque, o Atlético-MG botou a bola na área e Gabriel recebeu sozinho no segundo pau, mas Pará fez corte providencial quase na pequena área.

O Galo se lançou ao ataque nos minutos finais, mas pouco criou. Com muita disposição para marcar, o Peixe segurou a vitória em casa e ainda ampliou: aos 48, Madson arrancou e cruzou para Marcos Guilherme só empurrar. 2 a 0.

Por:Gazeta Esportiva

