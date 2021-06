São Paulo empata com Ceará no Castelão e segue sem vencer no Brasileiro

O São Paulo chegou ao sétimo jogo no Campeonato Brasileiro sem vitória. Neste domingo, o Tricolor visitou o Ceará, na Arena Castelão, e novamente não conseguiu sair de campo com o tão sonhado resultado positivo, tendo de se conformar com o empate em 1 a 1. Jorginho abriu o placar para o Vozão.

Gabriel Dias, contra, fez o gol dos são-paulinos.

O Tricolor, que segue na zona de rebaixamento, não contou com o técnico Hernán Crespo à beira do campo neste domingo. O treinador testou positivo para covid-19 e está cumprindo isolamento social. Nomes importantes do elenco, como Luan, Benítez e Rigoni começaram no banco de reservas, sendo acionados pelo auxiliar técnico Juan Branda apenas na etapa complementar.

Agora, o São Paulo terá a difícil missão de conquistar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro no clássico contra o Corinthians, em Itaquera, onde jamais triunfou, na próxima quarta-feira. O Ceará, por sua vez, encara o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

O jogo – O São Paulo começou a partida bastante ligado e tentando explorar os espaços deixados pela defesa do Ceará. Depois de dois impedimentos em passes em profundidade, o Tricolor, enfim, levou perigo aos nove minutos, quando Eder recebeu dentro da área, mas, ao preparar o chute, foi tocado pela defesa rival. O árbitro, entretanto, não marcou pênalti.

Os são-paulinos continuaram com o controle da partida, mas sofriam para criar oportunidades de gol. Aos vinte minutos, Eder novamente protagonizou um bom lance, batendo mascado após a sobra do cruzamento na área, mas o goleiro Richard fez a defesa.

O Ceará, por sua vez, aproveitou o momento certo para atacar e acabou premiado com o gol. Aos 22 minutos, Saulo Mineiro recebeu dentro da área, forçando Volpi a sair do gol para fazer duas boas defesas. Na sobra, Marlon chegou batendo de primeira, mas o goleiro são-paulino mais uma vez interveio. O que o camisa 1 tricolor não pôde evitar foi o chute de Jorginho no rebote, que precisou apenas empurrar para o fundo das redes.

Daí em diante o São Paulo retomou as ações ofensivas, mas seguiu não encontrando espaços para furar o bloqueio defensivo do Ceará. Desta forma, coube a Daniel Alves e companhia irem para o intervalo em desvantagem no marcador.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Paulo Pinto/assessoria/arquivo)

