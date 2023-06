São João: cidades do Pará têm concursos de quadrilha com até R$ 30 mil em premiação; FOTOS

Arraiá do Guamá, em São Miguel do Guamá, no Pará. — Foto: Divulgação

Além da Grande Belém, interior do Pará se mobiliza em festivais juninos.

Cidades de todo o Pará se mobilizam para celebrar em grande estilo a época junina. Na sexta-feira (23), Novo Repartimento, no sudeste do estado, e São Miguel do Guamá, no nordeste paraense, iniciaram as apresentações das tradicionais quadrilhas, com premiações que chegam à casa dos R$ 30 mil.

O Tamo Junto e Misturado – Arraial de Belém realiza a final do concurso de misses e grupos juninos nesta semana. Dos 38 grupos que estão se apresentando no Piano Palco, na praça Waldemar Henrique, na capital, apenas 20 passarão à final do concurso.

As 20 finalistas já se apresentarão ao público no sábado (24) e domingo (25). E o júri entra em cena novamente para eleger as 10 quadrilhas vencedoras, que serão anunciadas no dia 30 de junho, quando a festa se encerra trazendo o show do mestre Pinduca.

Em Novo Repartimento, a festa fica por conta do Arraiá do Trabalho, que está na terceira edição. Este ano, segundo a organização, o evento vai distribuir mais de R$ 33 mil reais em premiação para os melhores grupos juninos.

Serão três dias de festa no Espaço Cultural de Novo Repartimento. No sábado (24) é a vez das categorias escola adulto, quadrilhas de bairros folclóricas e quadrilha de bairros parafolclóricas. Todas as escolas que disputam o concurso são escolas da rede pública de ensino. Biu do Piseiro fará o show neste dia de evento.

Já domingo (25) é o dia apresentação das quadrilhas campeãs, escolha da rainha do São João, premiação para a melhor barraca e apresentação das quadrilhas convidadas de outros municípios. As atrações musicais serão Higor Teclas, As Patroas, e Ramon Portilho.

O segundo Arraiá do Guamá em São Miguel do Guamá segue até domingo (25), a partir das 19h, na Orla Beira Rio, com shows das bandas Remelexo, Forró Combate e dos cantores Antônio Marcos, Rodolfo Oliveira, Leozinho Forrozeiro e Shaylon Forrozeiro.

Festa de São João em São Miguel do Guamá terá concurso de quadrilhas juninas com uma das maiores premiações do estado

No local, foi montada uma estrutura para receber o público e para as apresentações das quadrilhas juninas. O espaço também conta com tendas para vendas de comidas típicas e brincadeiras.

No sábado (24) é a vez do concurso intermunicipal que reunirá 15 grupos juninos dos municípios de Belém, Abaetetuba, Tracuateua, Ananindeua e Bragança. Ao todo, serão mais de R$ 30 mil reais em premiações.

Segundo a prefeitura municipal, a estimativa é que cerca de 100 mil pessoas passem pela “Arena de São João” durante os três dias de evento.

