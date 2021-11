Pará é campeão feminino no maior evento de Crossfit da América Latina

As atletas Monique Furtado, Hanna Íris e Taiane Lopes conquistaram o título na categoria amador feminino (Foto:Divulgação)

O Pará foi campeão feminino no maior evendo de Crossfit da América Latina, o Monstar Games, realizado em Goiânia (GO) no final de semana. As atletas Monique Furtado, Hanna Íris e Taiane Lopes conquistaram o título na categoria amador feminino

Foram realizadas cinco provas e o Pará teve êxito em três, ficando no Top 5 desde o inícios das provas. As atletas fazem parte do box CF2503, localizada na Augusto Montenegro, e tiveram auxílio do headcoach Felipe Oliveira.

Por:O Liberal

15.11.21 14h32

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...