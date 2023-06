Eletrônicos são apreendidos em ônibus na PA-447, interior do Pará

Eletrônicos apreendidos durante a ação. — Foto: Divulgação

Este ano, segundo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), já foram realizadas mais de 20 apreensões de celulares na região do Araguaia.

Durante uma fiscalização de rotina realizada em um ônibus de passageiros na PA 447, em Floresta do Araguaia, no sudeste do Pará, na sexta-feira (23), foram localizados e apreendidos produtos eletrônicos sem documentação fiscal. Entre os produtos havia 16 telefones celulares.

Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), que confirmou a apreensão, as mercadorias, cujo valor total é de R$ 16.933,00, vinham de Goiânia e estavam destinadas de Floresta do Araguaia.

Foi emitido um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor total de R$ 5.791,09. “Os fiscais suspeitaram das notas fiscais apresentadas, que mencionavam apenas pen drives e copos importados, e decidiram realizar uma vistoria física no ônibus”, contou o coordenador da unidade da Sefa no Araguaia, Cicinato Oliveira Júnior.

Este ano já foram realizadas mais de 20 apreensões de celulares na região do Araguaia, informou o coordenador. “É uma tentativa de burlar a fiscalização estadual e evitar o pagamento de tributos, utilizando ônibus de turismo ou carros de passeio para o transporte dos eletrônicos”, completou o coordenador.

Fonte:g1 Pará — Belém

