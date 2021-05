São Paulo vence Palmeiras na final e encerra jejum com título do Campeonato Paulista

O São Paulo voltou a ser o primeiro dentre os grandes na tarde deste domingo.

No Estádio do Morumbi, o time tricolor foi superior diante do rival Palmeiras na decisão do Campeonato Paulista e finalmente encerrou seu jejum de títulos ao ganhar por 2 a 0.

Diante de um Palmeiras apagado, Luan colocou o time de Hernan Crespo em vantagem no primeiro tempo e Luciano aumentou na etapa complementar. O São Paulo não ganhava o Paulista desde 2005 e havia festejado um título pela última vez em 2012, ano da conquista da Copa Sul-Americana.

Pela sexta rodada da Libertadores, o São Paulo volta a campo para enfrentar o Sporting Cristal às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, no Morumbi. Já o Palmeiras pega o Universitario às 19 horas de quinta, no Allianz Parque. Os dois times paulistas já estão classificados às oitavas de final.

O Jogo – Em uma etapa inicial de poucas oportunidades, o Palmeiras chegou ao ataque primeiro. Após passe de Raphael Veiga na esquerda, Rony recebeu no mano a mano diante de Léo e rolou pelo meio para Danilo Barbosa. O meio-campista, então, bateu de primeira, mas chutou a bola pela linha de fundo.

Pouco depois, perto do banco de reservas do Palmeiras, Liziero acertou o braço no rosto de Rony e foi encarado por Abel Ferreira. O árbitro Raphael Claus mostrou cartão amarelo ao são-paulino e, com serenidade, conseguiu controlar os ânimos dos dois lados.

O São Paulo balançou as redes aos 36 minutos do primeiro tempo. Após toque de Pablo pela esquerda, Felipe Melo afastou de cabeça. Na sobra, Luan dominou e bateu para o gol de fora da área. A bola desviou no próprio Felipe Melo e enganou Weverton, que não conseguiu defender.

O time da casa quase ampliou no Morumbi logo no começo da etapa complementar. Arboleda fez lançamento longo do lado direita da defesa e Gabriel Sara furou a cabeçada. Atento, Luciano aproveitou vacilo de Luan e finalizou, mas o zagueiro palmeirense ainda conseguiu desviar.

Apesar das mudanças de Abel Ferreira, o Palmeiras, limitado aos cruzamentos dentro da área, era incapaz de assustar Tiago Volpi. Aos 31 minutos, Rodrigo Nestor recebeu de Rojas pela esquerda e cruzou rasteiro para Luciano definir com precisão diante de Weverton.

Em uma nova chegada do São Paulo, Nestor cruzou da direita, Luciano escorou de cabeça e Sara completou para defesa milagrosa de Weverton. Na tentativa de iniciar uma reação, o Palmeiras arriscou mais durante os minutos finais, mas não conseguiu evitar a derrota.

