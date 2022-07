Fluminense vence o Fortaleza e fica em vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil

O Fluminense deu grande passo rumo às semifinais da Copa do Brasil. Os cariocas venceram por 1 a 0 o Fortaleza, nesta quinta-feira, no Castelão, no duelo de ida das quartas de final.

O Fluminense foi superior no primeiro tempo e marcou com Nonato. Já o Fortaleza foi melhor na etapa final, mas parou na defesa carioca.

As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 17 de agosto, no Maracanã. O Fluminense vai a campo com a vantagem do empate para avançar. O Fortaleza precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar. Uma vitória dos cearenses pela vantagem mínima leva o duelo para os pênaltis.

O jogo – A partida começou com as duas equipes se estudando e preferindo não dar espaço ao adversário. O Fluminense tinha mais posse de bola, mas não incomodava os donos da casa.

Com o passar do tempo, os cariocas aumentaram o domínio e chegaram a marcar, com Nonato. No entanto, o lance foi anulado após intervenção do VAR por falta de Cano na jogada. No entanto, aos 34 minutos, o Fluminense abriu o placar no Castelão. Em jogada semelhante ao do gol anulado, Nonato mandou para a rede.

Somente após o revés, o Fortaleza passou a avançar com mais intensidade. Mas, o Fluminense soube se defender para ir para o intervalo com a vantagem no placar.

No segundo tempo, o Fortaleza voltou com outra postura e passou a pressionar o Fluminense. Os donos da casa quase empataram aos sete minutos. Benevenuto escorou cruzamento e Robson mandou de voleio no travessão.

O Fluminense não conseguia avançar e via o Fortaleza ser perigoso. Tanto que aos 20 minutos, Lucas Crispim chutou de longe e acertou a trave. Depois, foi a vez de Romarinho finalizar, mas parar em grande defesa de Fábio.

Os cariocas só criaram boa chance aos 37 minutos. Matheus Martins chutou, Marcelo Boeck espalmou, mas Samuel Xavier mandou longe do gol. O Fortaleza chegou a mandar a bola na rede em seguida, com Romero, mas o gol foi anulado pelo VAR por impedimento do atacante.

A anulação do gol foi sentida pelo Fortaleza. Tanto que o Fluminense passou a ter a posse de bola e soube administrar o resultado para sair de campo com o bom resultado do Castelão. (Com informações do Gazeta Esportiva – foto: assessoria).

Jornal Folha do Progresso em 29/07/2022/

