Flamengo vence o Fla-Flu e é hexa-tricampeão carioca

O Flamengo conquistou neste sábado o Campeonato Carioca pela 37ª vez na história com uma vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, no Maracanã.

Este é o sexto tricampeonato estadual do Rubro-Negro, recordista de títulos regionais.

Gabigol (2) e João Gomes marcaram os gols do título, enquanto Fred, de pênalti, descontou.

Com a conquista do Carioca garantida, o Flamengo volta a atenção para a Libertadores. Na quinta-feira, o campeão recebe o Velez Sarsfield, da Argentina, no jogo que decidirá o primeiro colocado do grupo G.

O Fluminense tem uma missão mais difícil ao encarar o River Plate, em Buenos Aires, na terça-feira. O Tricolor precisa da vitória para avançar às oitavas de final sem depender de outros resultados.

O Jogo – O duelo decisivo do Carioca começou equilibrado. O Flu, ao contrário da primeira partida, tentou pressionar a saída de bola rubro-negra. Mas o Fla, com um bom toque de bola, soube sair jogando e logo começou a se impor em campo.

Depois dos dez minutos, a equipe de Rogério Ceni assumiu o controle da posse de bola, ao mesmo tempo que mostrava solidez na defesa com a volta de Rodrigo Caio ao time. Mas o Tricolor também estava bem na marcação e dificultava as ações ofensivas rubro-negras.

Enquanto o Fluminense passou os primeiros 45 minutos sem uma finalização ao gol, o Flamengo chegou algumas vezes com perigo. Aos 13, Gabigol tenta um chute cruzado da esquerda da área mas Marcos Felipe defende.

Aos 19, contra-ataque rápido e Bruno Henrique rola para Gabigol, novamente na esquerda da área. O camisa nove bate cruzado mas a bola sai pela linha de fundo.

O jogo caminhava para um empate sem gols na primeira etapa quando aos 41, em nova escapada rápida, Gabigol tocou por cobertura para a entrada de Arrascaeta e deixou o uruguaio livre na frente do goleiro. Arrasca tentou encobrir Marcos Felipe mas o arqueiro atingiu o meia do Fla ao sair do gol. Pênalti que Gabigol cobrou e mandou para o barbante.

E tinha tempo para mais. Aos 46, o Flamengo chegou trocando passes e Filipe Luís enfiou para Gabigol na área pela esquerda. Pela terceira vez na partida ele tentou o chute cruzado daquele ponto e dessa vez deu certo com a ajuda de Marcos Felipe, que falhou no lance: 2 a 0.

O Fluminense voltou para a segunda etapa com duas alterações. Kayky e Luiz Henrique deixaram o jogo para as entradas de Caio Paulista e Gabriel Teixeira.

Mais ativo, o Fluminense chegou mais próximo da área rubro-negra e conseguiu um pênalti aos 5 minutos. Bola na área, Caio Paulista faz um jogo com o corpo, Rodrigo Caio tenta cortar a bola e acaba atingindo o atacante. Fred cobrou e diminuiu.

O duelo ficou mais aberto com boas chances para os dois lados. Os dois treinadores fizeram muitas substituições e os times perderam em organização. Mas o espírito de luta permaneceu forte e o Fla-Flu continuou disputado até que aos 41 o Rubro-Negro ampliou.

A jogada do terceiro gol foi do trio que entrou no segundo tempo. Pedro avançou da linha média, tabelou com Vitinho e recebeu na área. O camisa 21 bateu rasteiro e Marcos Felipe soltou nos pés de João Gomes, que só teve o trabalho de empurrar para a rede.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Alexandre Vidal/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...