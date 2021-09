TJ investiga juiz suspeito de atirar contra carro de namorado da ex-mulher em MT

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) — Foto: Tribunal de Justiça de Mato Grosso/Assessoria

Também foi instaurado procedimento administrativo para apurar desvio de conduta ao Código de Ética e Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman).

A Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) abriu inquérito parar apurar o caso do juiz Cláudio Deodato Rodrigues, suspeito de atirar contra o carro de um advogado que é o atual namorado da ex-mulher dele, no munícipio de São José dos Quatro Marcos, a 343 km de Cuiabá.

O magistrado é titular da 2ª Vara de Pontes e Lacerda.

O caso aconteceu nessa segunda-feira (6). A Polícia Militar foi acionada, fez o registro da ocorrência e o magistrado compareceu à base da PM, para prestar esclarecimentos sobre os fatos.

As vítimas também foram ouvidas na Delegacia de São José dos Quatro Marcos e pediram medidas protetivas.

O procedimento foi instaurado e encaminhado ao Judiciário, sendo analisado e a competência encaminhada para o Tribunal de Justiça.

Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil acompanharam todos os procedimentos realizados.

Após os andamentos ele será submetido ao Órgão Especial.

Segundo o TJMMT, também foi instaurado procedimento administrativo para apurar desvio de conduta ao Código de Ética e Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman), além da Resolução n 135 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

São dois procedimentos: um na esfera administrativa e outro na criminal.

“O Poder Judiciário de Mato Grosso não compactua com comportamentos da natureza relatados pela imprensa e atuará com o devido empenho no caso, assegurando o processo legal e ouvindo os envolvidos”, diz trecho da nota do TJMT.

Todo trâmite ocorre em sigilo, seguindo determinação da própria legislação e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Por G1 MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...