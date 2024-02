SBT tira Ratinho do ar e o substitui por série bíblica

(Foto: Reprodução)– Novamente SBT irá tirar Ratinho do ar e o substitui por série norte-americana.

esta última quarta-feira (14/02), o site “TV POP” divulgou que o programa do apresentador Ratinho, de 68 anos, foi colocado de escanteio pelo SBT. É que, de acordo com o portal de notícias, agora a emissora de Silvio Santos irá exibir uma série bíblica no lugar da atração comandada por Carlos Roberto Massa.

Silvio Santos aposta em série americana no lugar do “Programa do Ratinho”

Conforme as informações, o programa de Ratinho será substituído pela série norte-americana, “The Chosen – Os Escolhidos”, por conta da Páscoa. O público poderá assistir ao seriado em todas as noites de quarta-feira. Ou seja, agora o “Programa do Ratinho” vai ao ar apenas quatro vezes por semana.

“The Chosen” foi a responsável por derrubar a audiência do SBT no ano passado

Para quem não lembra, anteriormente, o SBT teve um grande prejuízo durante a exibição da primeira temporada de “The Chosen”, que conta a história de Jesus Cristo. A situação aconteceu no final do ano passado e a audiência da emissora ficou abaixo dos 5,0 pontos no ranking dos canais abertos. Contudo, mostrando que acredita sim no potencial da produção, Silvio decidiu mais uma vez por a série no ar.

Além do “Programa do Ratinho”, outra atração que também será prejudicada por mais esta tentativa do SBT é a novela “As Aventuras de Poliana”, que terá seu horário de exibição reduzido. Apesar da novidade ainda não ter sido anunciada ao público, supostamente, os profissionais que trabalham na emissora foram avisados ontem sobre a decisão.

Fonte: Msn.com e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/02/2024/09:45:18

