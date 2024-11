SEAP – PA promove novo processo seletivo; 199 vagas para todos os níveis de escolaridade

Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará | Processo Seletivo Simplificado vai oferecer oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior para diversas áreas de atuação, com salários que variam de R$ 4.140,00 a R$ 6.328,99

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) lançou Edital nº 01 de 2024, referente à abertura do Processo Seletivo Simplificado (PSS) 04/2024, que visa o preenchimento de 199 vagas. As oportunidades são para diversos cargos que exigem escolaridade de nível Superior, Médio ou fundamental. As inscrições iniciam, dia 7 e seguem até o dia 13 de novembro.

Para participar do processo, as inscrições são exclusivas pela internet, no período compreendido entre 00:00 horas do dia 7 de novembro de 2024 e 23:59 horas do dia 13 de novembro de 2024, conforme o Cronograma detalhado no ANEXO III do Edital.

O salário para os cargos de nível fundamental é de R$1.320,00, acrescido de 100% de Gratificação Risco de Vida, R$ R$ 1.320,00, mais R$ 1.500,00 de auxílio alimentação, totalizando um montante bruto de R$ 4.140,00.

A remuneração para nível médio é de R$ R$ 1.320, mais 100% de Gratificação Risco de Vida R$ 1.320, Abono Salarial de R$ 100 mais R$ 1.500 de auxílio alimentação, totalizando um salário bruto de R$ 4.240,00.

Para o nível superior, o contratado(a) receberá a quantia de R$ 1.724,64, mais 100% de Gratificação Risco de Vida R$ 1.724,64, 80% de gratificação de escolaridade R$ 1.379,71 e auxílio alimentação de R$ 1.500,00, totalizando R$ 6.328,99 de salário bruto.

Visando garantir a continuidade dos serviços essenciais e diante da necessidade de repor cargos vagos, o titular da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) da SEAP, Waldilson Colins, explica que o processo seletivo simplificado é a forma mais célere para a administração pública contratar pessoal diante de uma necessidade emergencial.

“Nesse sentido, a DGP já vem fazendo, desde 2021, processos seletivos para preencher vagas de interesse excepcional. Visto que o concurso também já solicitado demora, pois requer alguns requisitos que demandam tempo”, afirma.

Colins destaca ainda que a seleção obedecerá rigorosamente aos critérios do edital, regido também por decreto, e terá vagas na maioria das regiões do estado do Pará, onde a SEAP administra suas unidades prisionais. “Principalmente no interior, onde a carência de mão de obra se faz muito necessário”, diz.

Waldilson chama atenção dos candidatos que irão se inscrever a prestarem atenção na documentação que o edital exige, pois, um erro pode levar a eliminação do mesmo do processo de seleção.

“Ressalta-se a importância de que o candidato se inscreva e preencha rigorosamente todas as exigências do edital, incluindo a apresentação completa dos documentos solicitados, que é um dos principais motivos de eliminação. A atenção ao edital e a documentação exigida é essencial para a continuidade no processo seletivo e, assim, ao final, poderemos celebrar a chegada de novos servidores que contribuirão significativamente para a Secretaria de Administração Penitenciária.”, garante o diretor da DGP.

Confira as vagas ofertadas:

NÍVEL FUNDAMENTAL:

AUXILIAR DE SERVICOS DE AGROPECUARIA – 3 (vagas)

AUXILIAR OPERACIONAL – 7 (vagas)

NÍVEL MÉDIO:

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – 68 (vagas)

ASSISTENTE DE AGROPECUARIA – 5 (vagas)

ASSISTENTE DE INFORMATICA – 11 (vagas)

ELETRICISTA – 2 (vagas)

NÍVEL SUPERIOR:

FONOAUDIOLOGIA – 1 (vaga)

TECNICO EM GESTAO AGROPECUARIA/AGRONOMIA – 3 (vagas)

TECNICO EM GESTAO DE INFORMATICA – 7 (vagas)

TECNICO EM GESTAO DE INFRAESTRUTURA/ARQUITETURA – 2 (vagas)

TECNICO EM GESTAO DE INFRAESTRUTURA/ENGENHARIA CIVIL – 2 (vagas)

TECNICO EM GESTAO DE INFRAESTRUTURA/ENGENHARIA ELETRICA – 3 (vagas)

TECNICO EM GESTAO PENITENCIARIA/BIOMEDICINA – 2 (vagas)

TECNICO EM GESTAO PENITENCIARIA/CIENCIAS SOCIAIS – 1 (vaga)

TECNICO EM GESTAO PENITENCIARIA/ENFERMAGEM – 15 (vagas)

TECNICO EM GESTAO PENITENCIARIA/FARMACIA – 2 (vagas)

TECNICO EM GESTAO PENITENCIARIA/MEDICINA – 5 (vagas)

TECNICO EM GESTAO PENITENCIARIA/MEDICINA COM ESPECIALIZACAO EM PSIQUIATRIA – 1 (vaga)

TECNICO EM GESTAO PENITENCIARIA/NUTRICAO – 8 (vagas)

TECNICO EM GESTAO PENITENCIARIA/ODONTOLOGIA – 5 (vagas)

TECNICO EM GESTAO PENITENCIARIA/PEDAGOGIA – 7 (vagas)

TECNICO EM GESTAO PENITENCIARIA/PSICOLOGIA – 13 (vagas)

TECNICO EM GESTAO PENITENCIARIA/SERVICO SOCIAL – 11 (vagas)

TECNICO EM GESTAO PENITENCIARIA/TERAPIA OCUPACIONAL – 3 (vagas)

TECNICO EM GESTAO PUBLICA/ADMINISTRACAO – 3 (vagas)

TECNICO EM GESTAO PUBLICA/CIENCIAS CONTABEIS – 9 (vagas).

