Chuva faz rio transbordar e água invade casas no interior gaúcho

(Foto: REDES SOCIAIS ) – Alagamentos e inundações na manhã de hoje em São Sepé.

Chuva excessiva com marcas acima de 100 mm atingiu durante a manhã pontos do Centro do Rio Grande do Sul

Chuva extrema em curto período atingiu na manhã desta quinta-feira o município de São Sepé, na região central do Rio Grande do Sul. A chuva provocou alagamentos e inundações repentinas, mobilizando as autoridades para socorrer a população atingida.

A chuva muito volumosa, que medições locais de produtores rurais indicaram passou de 100 mm, causou alagamentos em ruas e estradas da zona rural. Com o grande volume de água, o Rio São Sepé acabou transbordando em alguns pontos.

De acordo com informações da prefeitura de São Sepé, houve registros de estragos e pedidos de ajuda aos bombeiros que estão atendendo os chamados. A enxurrada chegou a arrancar o asfalto em algumas vias. No bairro São Cristóvão, a água invadiu algumas residências.

Por que choveu tanto? Uma área de baixa pressão atua no Sul do Brasil e interage com ar tropical quente e úmido, com abundante água precipitável, o que favorece episódios de chuva localizada muito forte a intensa com elevados acumulados em curto intervalo, o que gera alagamentos e inundações. O mesmo ocorreu nas últimas horas em cidades de Santa Catarina e do Paraná.

Há risco ainda de chuva forte? Sim, os três estados do Sul do Brasil têm risco de chuva forte a intensa da tarde para a noite desta quinta-feira, mas estes episódios são muito localizados e pontuais.

Assim, a maioria das cidades da Região Sul não terá chuva volumosa nas próximas horas e apenas pontos localizados podem enfrentar precipitações excessivas em curto período com alagamentos e enxurradas.

