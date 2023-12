Alta Floresta: Homem é preço após furtar peças de carne em três supermercado

Um homem de 42 anos de idade foi preso na manhã desse domingo (10) após furtar algumas peças de carne em três supermercados, em Alta Floresta. O furto foi percebido por funcionários de um estabelecimento, que acionou a PM.

O Gerente de um dos mercados informou que o mesmo homem já havia furtado carne no local em dias anteriores. Na data, foi flagrado por câmeras de segurança o homem pegando uma peça de carne e a colocando embaixo da calça.

O segurança do estabelecimento conseguiu localizar a motocicleta do suspeito no estacionamento do mercado, uma Honda Biz. Em busca veicular realizada pela PM, foram encontrados no baú da moto outras duas peças de carne, cada uma com uma etiqueta de supermercado, além de um fraco de shampoo e condicionador.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as demais providências.

Fonte: Notícia infoco e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/12/2023/12:37:49

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...