Secretaria de Saúde identifica 10 casos de doença de chagas por consumo de açaí contaminado em Cametá

O Departamento de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cametá, nordeste do Pará, identificou 10 casos confirmados da doença de chagas, causados por ingestão de açaí contaminado. Segundo a prefeitura, a identificação dos casos aconteceu no último final de semana. Os pacientes contaminados estão sendo acompanhados e medicados.

