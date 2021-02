Secretária do Meio Ambiente é presa por plantar maconha em casa

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Redação Integrada com informações do G1 15.02.21 9h31

Foi presa no último sábado (13), em um sítio, a secretária de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária de Lupércio (SP), Flávia dos Santos Grandizoli. De acordo com a Polícia Militar, ela cultivava pés de maconha e mantinha porções da droga guardadas. Uma equipe do 13º Batalhão de Ações Especiais e da Força Tática de Marília foi quem realizou a operação, motivada por uma denúncia que afirmava que a secretária guardava 10 quilos da droga em sua residência e que o processamento também era feito lá.

