Brasil possui homem e mulher mais velhos do mundo e lidera ranking mundial de longevidade

Foto: Reprodução | Após a morte da japonesa Tomiko Itooka, em dezembro de 2024, a freira gaúcha Inah Canabarro Lucas, de 116 anos, passou a ser reconhecida como a mulher mais velha do mundo. João Marinho Neto, de 112 anos, lidera como o homem mais velho, e o ranking inclui ele e outros dois brasileiros entre os cinco homens mais longevos do planeta.

O Brasil alcançou destaque no ranking mundial de longevidade com a freira gaúcha Inah Canabarro Lucas, de 116 anos, sendo reconhecida como a pessoa mais velha do mundo, e João Marinho Neto, de 112 anos, liderando entre os homens. A entidade LongeviQuest confirmou os dados, que incluem três brasileiros entre os cinco homens mais velhos do planeta.

Inah Canabarro Lucas nasceu em São Francisco de Assis, Rio Grande do Sul, em 1908, e dedicou sua vida à educação e à religião. Atualmente, ela vive em Porto Alegre, na Congregação Irmãs Teresianas do Brasil, e atribui sua longevidade à fé em Deus. A freira, que já superou a Covid-19 aos 114 anos, é também torcedora devota do Internacional, um dos maiores clubes de futebol do país.

João Marinho Neto, nascido em Maranguape, Ceará, em 1912, passou a vida trabalhando na lavoura e construindo uma vida estável com a família. Com seis filhos vivos, 22 netos, 15 bisnetos e três tataranetos, ele é o último homem nascido em 1912 ainda vivo. Sua dedicação ao trabalho e à família é apontada como um dos pilares de sua longevidade.

A freira Inah tornou-se a pessoa mais velha do mundo após a morte da japonesa Tomiko Itooka, em dezembro de 2024. Já João assumiu a posição de homem mais velho após o falecimento do britânico John Tinniswood, em novembro do mesmo ano.

Fonte: Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/01/2025/14:50:39

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...