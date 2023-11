Secretário é exonerado acusado de se masturbar em frente de servidora no MT

O secretário municipal de Assistência Social de Juína (MT), Alessandro Barbosa, foi exonerado, na quarta-feira (8), do cargo que ocupava após ser acusado de cometer assédio sexual contra uma recepcionista da pasta. De acordo com a imprensa local, uma das vítimas, de 25 anos, registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil.

Ela relatou que o assédio vem acontecendo desde junho desse ano, mas temendo perder o emprego, só tomou coragem para denunciar no dia 26 de outubro. A vítima contou que foi assediada por Alessandro em diversas ocasiões.

Uma delas foi durante seu primeiro dia de trabalho no local. A mulher contou que foi abordada pelo ex-secretário que a agarrou, forçando um beijo.

Em outra ocasião, ela estava trabalhando e o suspeito a trancou dentro de um banheiro a obrigou a ficar em silêncio enquanto ele se masturbava na frente da vítima. Já em outra situação de abuso, os dois estavam retornando ao local de trabalho, quando o suspeito desviou o trajeto e levou a vítima para um terreno baldio.

Em seguida, começou a assediá-la tentando tocar no corpo dela e tendo falas inapropriadas e de cunho sexual. Apesar dos pedidos para que o suspeito parasse com os abusos, Alessandro acredita que a vítima corresponde aos avanços sexuais cometidos por ele.

Segundo a vítima, sempre que ficava sozinha com o ex-secretário, ele a assediava. A mulher relatou que demorou a denunciar o caso por medo de perder o emprego.

Além dela, há suspeita de que Alessandro tenha abusado de outras mulheres que trabalham na secretaria. O prefeito de Juína, Paulo Augusto Veronese (Podemos), optou por exonerar o secretário após tomar conhecimento dos fatos.

Em entrevista à imprensa local, ele afirmou que não poderia aceitar a situação. “Caso tenha culpa tem que ser punido, caso não tenha culpa, ele terá a oportunidade de se retratar, mas o poder público decidiu exonerar o secretário para ter mais tranquilidade e não trazer problemas para a gestão municipal. Tem algumas situações que a gente não pode aceitar. Por isso, a gente desligou o secretário. Eu conversei com ele, ele tem a versão dele. Mas, não sou eu quem vai julgar”, declarou Veronese, ao portal Ao Vivo Notícias, na quarta-feira (8).

Fonte: Folha Max/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/11/2023/07:44:04

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...