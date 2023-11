Estelionatário forja comprovante de pagamento e leva veículo de morador de Rurópolis

(Foto:Reprodução) – Morador do município de Rurópolis, no oeste do Pará, foi mais uma vítima de estelionato praticado por Davi dos Anjos Lima Filho (foto), 26 anos.

A vítima, Gilvan Carvalho Silva, compareceu na delegacia de polícia relatando que estava vendendo seu carro marca/modelo Fiat Uno Mille, cor azul, placa: JTQ-4972.

No dia 27 de outubro, por volta de 14h, Davi dos Anjos encaminhou mensagens via WhatsApp demonstrando interesse no carro e solicitando realizar uma vistoria com objetivo de comprar.

Davi realizou a vistoria no mesmo dia, em frente a um hotel da cidade, onde estava hospedado, e no dia seguinte, houve um novo encontro para a entrega do automóvel.

Na ocasião, o celular da vítima havia descarregado, e Davi mostrou o comprovante de pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O proprietário do carro entregou as chaves, porém, ao chegar em casa, constatou que o comprovante enviado por Davi havia sido editado manualmente e que não havia nenhum pagamento.

Após perceber que havia sido vítima de estelionato, Gilvan Carvalho passou a procurar por Davi e seu carro. Foi até o hotel onde Davi estava e foi informado pelo proprietário que ele, juntamente com outro homem, havia acabado de sair às pressas.

A vítima iniciou buscas pela BR-163 e nas proximidades do km 80 foi informado por uma senhora, de que um carro com as mesmas características teria passado pela rodovia há poucos minutos.

Já no dia 29 de outubro, depois que a vítima realizou publicações nas redes sociais sobre o ocorrido, Davi, supostamente utilizando do perfil de outra pessoa, encaminhou mensagens para o irmão da vítima, informando que caso Gilvan continuasse a busca pelo automóvel, ele iria atear fogo.

O delegado titular da Delegacia de Polícia Civil de Rurópolis, Ariosnaldo Vital Filho, instaurou procedimento para investigar o caso. Qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito e/ou do veículo pode ser repassado à autoridade policial, por meio do disque-denuncia 181.

Respondendo em liberdade

A reportagem de O Impacto apurou que Davi dos Anjos Lima Filho possui processos na justiça, entre eles: dois por estelionato, um por apropriação indébita e outro pelos crimes de tráfico ilícito e uso indevido de drogas.

Chegou a ser preso em flagrante, e posteriormente passou a responder em liberdade.

Vítima em Óbidos

No dia 23 de setembro de 2023, por volta de 22h, Davi dos Anjos Lima Filho, foi preso no porto DER, no município de Santarém, em posse do veículo VW/GOL, 1.0, placa JWB3861, de cor preta.

De acordo com a investigação, o automóvel estava sendo vendido por sua proprietária, que o entregou ao acusado de estelionato, após o mesmo fazer a transferência de pix falso. O fato aconteceu no dia 11 de setembro, na cidade de Óbidos.

“… as circunstâncias do caso concreto, uma tentativa de pagamento de pix fraudulento e receptação de um veículo subtraído sugere que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por ora, se mostra suficiente a resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, ante a excepcionalidade da segregação cautelar”, argumentou o Juiz ao determinar que Davi respondesse em liberdade.

No dia 1º de novembro, o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), determinou que autoridade policial procedesse a novas diligências essenciais para o oferecimento da denúncia, tais como inquirir a vítima acerca das circunstâncias em que ocorreram a compra e venda do veículo, bem como junte o comprovante de transferência falsa efetuado pelo indicado. Além disso, que seja realizada a oitiva de possíveis testemunhas que tenham presenciado a negociação de compra e venda do veículo.

Caso em Santarém

Um dos casos que chegou ao conhecimento da autoridade policial trata-se da subtração de um celular, ocorrido em março de 2021. De acordo com a denúncia, Davi dos Anjos, pediu um celular emprestado, e fugiu levando o aparelho avaliado em R$ 1.299,00.

A vítima conseguiu o número do telefone da companheira de Davi, com quem conversou pelo telefone. Ela contou que estava se separando dele, inclusive estava saindo da Delegacia da Mulher onde foi solicitar medida protetiva.

A mulher disse que não sabia onde ele estava morando, e que sabia apenas onde ficava a casa de um tio dele. A vítima combinou em encontrar com a ex-companheira de “Davi” nas proximidades do endereço informado para irem até a casa do citado tio. Quando estavam se dirigindo até a casa do tio, viram Davi sentado na calçada, em frente a mencionada casa.

Ele tentou ir embora, mas vítima pediu para que esperasse. Na conversa, ele admitiu que tinha ficado com o celular, em um momento de fraqueza, e que tinha vendido por R$100,00 para um individuo conhecido por “Mingau”.

No momento, passava uma equipe de policiais militares de motocicleta, que foi chamada, tendo contado o que tinha acontecido. Os policiais acionaram uma viatura e levaram Davi e a vítima até a área do Mercadão 2000, mas não encontraram o individuo para quem Davi dizia ter vendido o celular, inclusive, primeiramente, falou que o individuo “Mingau” possuía uma assistência técnica de celular, mas depois, disse que esse individuo era vendedor ambulante.

Diante da ocorrência, os policiais conduziram Davi para a 16ª Seccional de Polícia Civil. O celular da marca Samsung, modelo A-01, cor azul, não foi recuperado.

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/11/2023/08:32:12

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...