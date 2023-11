Avião faz pouso forçado em estrada em Mato Grosso, PF e Gefron apreendem 470 kg de drogas

Policiais do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e do setor de inteligência da Polícia Federal localizaram, hoje, uma aeronave de pequeno porte que fez um pouso forçado em uma estrada no Distrito de Itanorte, região da reserva do Cabaçal (383 quilômetros de Cuiabá) com 16 fardos de cocaína.

Conforme o registro policial, o piloto conseguiu fugir pela mata. Nenhum suspeito foi localizado na aeronave. Foram feitas diligências pela mata com intuito de localizar os suspeitos que fugiram.

A aeronave foi encontrada com danos na asa, parte traseira e alguns galhos na hélice devido ao impacto durante o pouso. Não foi informado pela polícia de onde decolou e qual era o destino final. A droga apreendida foi encaminhada para delegacia e passará posteriormente por perícia.

Policiais militares de Campo Novo do Parecis, Sapezal, Mirassol d’Oeste, Tangará da Serra e Exército reforçaram a operação.

Fonte:Só Notícias/Kelvin Ramirez (atualizada 19:10h – foto: assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/11/2023/07:43:42

