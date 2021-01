Secretário é visto ‘furando fila’ meses após debochar da Coronavac

“Eu não queria, mas o médico disse que deveria tomar”, justificou – (Foto:Reprodução/Redes Sociais)

O Ministério Público do Amapá investiga se o secretário de Saúde de Serra do Navio, Randolph Scoot, “se beneficiou do cargo, após ele aparecer em uma foto tomando a vacina contra a covid-19, destinada, nessa primeira fase, a profissionais de saúde, segundo o plano de vacinação do município. O inquérito foi aberto ontem (21).

A imagem circulou nas redes sociais e gerou críticas ao secretário por não ser profissional da saúde e por já ter questionado a eficácia da Coronavac, imunizante usado na vacinação, produzido pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. “Nós não somos cobaias”, afirmou ele em uma das postagens.

“O doente mental quer obrigar nosso povo a usar a vacina chinesa. Já não basta a porra deste vírus chinês?”, escreveu, em outra publicação, em 22 de outubro, em referência ao governador de São Paulo, João Dória (PSDB), que negociou com o laboratório chinês a parceria da fabricação do imunizante pelo Instituto Butantan.

Em entrevista a UOL, Scoot afirmou que “não tomou vacina da China”, mas sim “a do Butantan” — vale ressaltar que todas as vacinas da Coronavac que estão no Brasil ainda são importadas da China. “Eu não queria, mas o médico disse que deveria tomar e por esse motivo fui vacinado”, justificou.Ele ainda disse foi vacinado pois “está na linha de frente”.

“Temos quase 90 trabalhadores. Um deles sou eu, que estou direto na linha de combate. Vamos levar nosso plano de imunização ao MP e relatórios das nossas ações que geraram até prêmios de combate à pandemia. Quem coordena, reúne com a comunidade e demais servidores sou eu, pois sou secretário e estou nessa linha de frente”, justificou. O Amapá recebeu na terça-feira (19) pouco mais de 30 mil doses do imunizante para serem distribuídos aos municípios. No mesmo dia, Serra do Navio recebeu um lote com 89 doses.

Por:Redação Integrada, com informações da UOL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...