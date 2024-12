Sectec abre pré-matrículas para cursos técnicos gratuitos em Santarém; saiba como se inscrever

O processo seletivo começou em 9 de dezembro e vai até 30 de dezembro de 2024. — Foto: Ascom Prefeitura de Óbidos / Divulgação

As pré-matrículas para cursos técnicos gratuitos promovidos pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica do Pará (Sectec) já estão abertas em Santarém, no oeste do Pará. O processo seletivo começou em 9 de dezembro e vai até 30 de dezembro de 2024.

Os cursos serão oferecidos na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Belo Batista de Carvalho, com formações de nível médio nas modalidades subsequente e Ejatec. Entre as opções está o curso técnico em contabilidade, que pode agregar valor ao currículo dos alunos de forma totalmente gratuita.

Como Participar?

Os interessados devem realizar a pré-matrícula exclusivamente pelo portal da Sectec. A seleção será feita por ordem de inscrição no sistema.

Os resultados dos pré-matriculados serão divulgados em 3 de janeiro de 2025. Após essa etapa, os candidatos deverão confirmar a matrícula presencialmente na secretaria da escola entre os dias 6 e 10 de janeiro de 2025.

Documentos Necessários

No ato da confirmação, os candidatos precisam apresentar originais e cópias dos seguintes documentos:

Requerimento de matrícula fornecido pela escola;

Certidão de nascimento ou casamento;

RG ou documento similar;

CPF;

Histórico e certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou Médio, conforme a modalidade escolhida;

Comprovante de residência recente;

Duas fotos 3×4 recentes.

