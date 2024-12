Homem ateia fogo na própria residência após discussão com a esposa em Santarém | PA

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo consumiu rapidamente os móveis do quarto, mas foi contido antes de atingir outras áreas da casa — Foto: Blog do Pião

A residência, que é de pequeno porte, ficou parcialmente destruída.

O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã desta quarta-feira (11), o para conter um incêndio em uma casa localizada na Rua Buenos Aires, bairro São José Operário, em Santarém, oeste do Pará. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas o fogo destruiu parte significativa do imóvel. A Polícia Militar e agentes de trânsito também estiveram no local para auxiliar na ocorrência.

De acordo com informações preliminares fornecidas pela Polícia Militar, o incêndio teria sido provocado pelo próprio dono da casa após uma discussão com a esposa. Após o ato, o homem fugiu do local.

“Recebemos um chamado via Niop (Núcleo Integrado de Operação) sobre um incêndio em uma residência no bairro São José Operário. Ao chegarmos aqui, recebemos relatos de populares de que o próprio proprietário, após uma discussão com sua esposa, ateou fogo na casa. Ele fugiu e a esposa foi orientada a registrar um boletim de ocorrência. Estamos realizando buscas para localizá-lo e garantir que a justiça seja feita”, informou o sargento Osvald, da Polícia Militar.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo consumiu rapidamente os móveis do quarto, mas foi contido antes de atingir outras áreas da casa. “Havia uma botija de gás no imóvel, mas conseguimos removê-la rapidamente, evitando que a situação se agravasse”, informou um dos bombeiros que atuou na ocorrência.

Fonte: G 1 Santarém / *Colaborou, Blog do Pião e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/12/2024/08:21:54

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...