Forças de segurança da Base Candiru, em Óbidos, desarticularam esquema de aliciamento e tráfico de drogas

Drogas apreendida estava dentro do veículo — Foto: Elton Pereira/TV Tapajós

Mulher é detida ao tentar aliciar menor; outros três suspeitos foram presos suspeitos de tráfico.

Nesta quarta-feira (11), duas operações realizadas na Base Candiru, em Óbidos, no oeste do Pará, resultaram na prisão de suspeitos envolvidos em aliciamento e tráfico de drogas, e também na apreensão de 11kg e 706 g de entorpecentes.

As ações foram conduzidas por uma força-tarefa integrada, composta por efetivos do Grupamento Fluvial (GFLU), Comando de Policiamento Regional I (CPR I), 3º BPM, 35º BPM, 2º BME, 1ª CIPAMB e Núcleo de Inteligência da Secretaria de Mobilidade e Transportes (NRI/STM).

Caso de aliciamento de menor

Durante a abordagem à embarcação as autoridades identificaram Mikaele dos Santos Silva, suspeita de estar transportando uma menor de idade para fins de exploração sexual.

A menor foi imediatamente encaminhada ao Conselho Tutelar para as providências legais cabíveis, enquanto Mikaele foi conduzida à delegacia para investigação sobre o crime de aliciamento.

Prisões e apreensões de drogas

Em outra ação, segundo a polícia, foi encontrado 11kg e 706g de entorpecentes dentro de um veículo. Na ocasião, foram detidos os suspeitos Lucas Jinkings Silva, Daniely Ferreira Rodrigues e Dayane Klissia Moraes dos Santos.

Eles foram conduzidos à delegacia, juntamente com todo o material apreendido durante a operação.

Fonte: g1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/12/2024/08:38:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...