Sefa apreende R$ 345 mil em mercadorias durante operação nos portos de Oriximiná e Óbidos

Ao longo dos dias 1º e 2, fiscais de receitas estaduais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), da unidade de Controle de mercadorias em trânsito do Tapajós, Baixo Amazonas, realizaram operação de fiscalização de mercadorias em trânsito pelos rios, apreendendo mercadorias no valor de R$ 345.530,67.

A ação contou com apoio da Polícia Militar do Estado, e foi desenvolvida, na área de portos das cidades de Óbidos e Oriximiná, no Baixo Amazonas.

Em diversas abordagens foram apreendidos 180 pneus automobilísticos, seis botes de passeio, 5.320 unidades de refrigerantes, 1.410 unidades de cervejas, 3.600 garrafas de água mineral, cinco toneladas de polpa de fruta congelada, 120 peças de motocicletas e chapas de aço para construção de balsas, entre outros produtos.

“O maior volume de apreensões refere-se à tentativa de internalização de mercadorias no Estado sem a emissão de nota fiscal ou a destinação para outro Estado”, explica o coordenador da unidade da Sefa do Tapajós, Maycon Freitas.

Foram lavrados 10 Termos de Apreensão e Depósito (TADs) que totalizaram R$ 113.905,62 referentes aos impostos e multas.

Fonte: G1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/02/2024/18:16:22

