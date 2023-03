Justiça absolve homem acusado de matar empresário com droga adulterada no Pará

Caso João de Deus Rodrigues: júri entra no segundo dia — Foto: Ascom/TJPA

Por ter sido condenado a 15 anos de prisão por tráfico de drogas em 2019, Jefferson Michel Miranda Sampaio continuará preso.

O Tribunal do Júri em Belém absolveu, por maioria dos votos, nesta terça-feira (21), Jefferson Michel Miranda Sampaio, da acusação de homicídio do empresário João de Deus Pinto Rodrigues.

O empresário João de Deus Pinto Rodrigues, de 27 anos, morreu em fevereiro de 2015, após overdose causada por droga dentro de uma boate em Belém. Jefferson Michel Miranda Sampaio estava sendo julgado por ter fornecido droga adulterada à vítima.

Julgamento

Nesta terça (21) a sessão retornou com interrogatório do réu. Ele negou que tenha forçado a vítima a consumir drogas e também negou ter colocado drogas na bebida da vítima.

Também foi concedida a palavra à acusação e à defesa pelo tempo inicial de 1h30 para cada parte. Ao final, os jurados votaram.

O julgamento iniciou na segunda-feira (20), com os depoimentos de quatro testemunhas de acusação e três, de defesa. No primeiro dia, o júri foi suspenso para descanso dos jurados que ficaram incomunicáveis em hotel. A mãe do réu que prestaria informações foi dispensada. g1 Pará — Belém

