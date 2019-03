Morte de assessor de Helder continua sem solução

David Mesquita foi executado quando participava de festa carnavalesca. Inquérito ainda não aponta autoria e motivação.

David participava de uma festa carnavalesca quando foi surpreendido pelos assassinos (Foto:Arquivo pessoal)

Sem autoria nem motivação definidos, está na Delegacia do Marco o inquérito que apura o assassinato do assessor da Casa Civil do Governo do Pará David Alexandre Lobato Mesquita, 33 anos. Ele foi executado a tiros na madrugada do último dia 4, na travessa Vileta, no bairro do Marco, em Belém.

LEIA MAIS: Assessor é assassinado a tiros durante festejo de carnaval no bairro do Marco

No dia do crime, segundo informações iniciais da Polícia Militar, a vítima participava de uma festa carnavalesca quando foi surpreendida por homens que chegaram ao local em um carro preto, de marca Fiat, modelo Uno. Os atiradores, encapuzados, dispararam diversas vezes contra a cabeça e o peito de David. Pelo menos seis tiros atingiram o assessor da Casa Civil, que morreu na hora.

David não tinha passagem pela polícia. Funcionário público, ele já havia trabalhado anteriormente na Defesa Civil e também como assessor de vereador de Belém.

No dia 15 de fevereiro deste ano, David foi nomeado assessor especial do atual Governo do Estado, por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Estado do Pará (Doepa), dia 18 de fevereiro.

David Alexandre deixou esposa e um casal de filhos pequenos.

Fonte:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...