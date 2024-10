Segundo voo da FAB com 227 brasileiros e parentes resgatados no Líbano chega a SP

Segundo voo da FAB com 227 brasileiros resgatados no Líbano chega a SP — Foto: Reprodução/TV Globo

Aeronave pousou na Base Aérea de Guarulhos às 6h58 desta terça (8). Primeiro grupo de repatriados chegou ao Brasil domingo e foi recebido pelo Presidente Lula (PT).

O voo da FAB com 227 passageiros vindos do Líbano pousou na base aérea de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta terça-feira (8).

São brasileiros e parentes repatriados em uma operação do governo federal para retirar as pessoas da área de conflito. No grupo, há 49 crianças.

A aeronave KC-30, da Força Aérea Brasileira (FAB), empregada na Operação “Raízes do Cedro”, do Governo Federal, pousou, às 6h58.

A aeronave deve retornar para buscar uma nova lista de cidadãos que pediram ajuda do governo federal para deixar a zona de conflito entre Israel e o grupo extremista Hezbollah. Um terceiro voo está previsto para chegar ao Brasil ainda nesta semana.

Operação Raízes do Cedro

Ao todo, quase 3 mil pessoas demonstraram disposição para voltar ao Brasil. A maioria é de moradores do Vale do Bekaa e da capital, Beirute.

O brigadeiro Marcelo Damasceno, comandante da Aeronáutica, informou que o Brasil tem capacidade para buscar 500 pessoas por semana no Líbano.

O Ministério das Relações Exteriores (MRE), por meio da embaixada em Beirute, segue em contato com os brasileiros que estão em território libanês para organizar novas operações de repatriação.

Conflito armado

O Líbano tem sido alvo de bombardeios aéreos do Israel, que mira alvos do grupo extremista Hezbollah em território libanês.

Os ataques têm atingido também civis, e dois cidadãos brasileiros já morreram desde a intensificação dos combates a partir do dia 20 de setembro.

Na madrugada deste sábado (5), as Forças de Defesa de Israel tentaram uma nova operação por terra. O grupo extremista Hezbollah disse que militares israelenses tentaram se infiltrar em uma cidade do sul do país, o que resultou em conflitos armados. Além disso, Beirute voltou a ser bombardeada.

Desde a segunda-feira passada (23), o Itamaraty discute a necessidade de uma operação de repatriação. O grande ponto era a opção por qual rota seria usada para o resgate.

A embaixada em Beirute está fazendo consultas com comunidade local desde terça-feira da semana passada, e a procura de brasileiros que querem voltar ao país tem aumentado dia após dia.

Segundo fonte do Itamaraty, os números tendem a oscilar porque algumas famílias desistem, outras conseguem sair por conta própria e outras podem entrar na lista em decorrência do aumento dos riscos.

Em 2006, última grande crise militar entre Israel e Hezbollah, cerca de 3 mil brasileiros deixaram o Líbano.

Fonte: G1 SP e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/10/2024/07:40:08

