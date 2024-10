Saiba quem é Lucas Pavanato, vereador eleito com mais votos em São Paulo

Lucas se consolidou no cenário político após produzir vídeos para as redes sociais, nos quais desafia e confronta adversários políticos de ideologias opostas. (Foto: Reprodução: Redes sociais)

Esta será a primeira vez que ele assumirá um cargo público na Câmara Municipal de São Paulo.

O influenciador Lucas Pavanato, do Partido Liberal (PL), foi eleito o vereador mais votado de São Paulo nas eleições municipais de 2024. Com apenas 26 anos, Pavanato conquistou o apoio de uma parcela significativa do eleitorado paulistano, impulsionado por sua forte presença nas redes sociais e sua proximidade com figuras públicas de grande influência entre os conservadores, como Nikolas Ferreira. Esta será a primeira vez que ele assumirá um cargo público na Câmara Municipal de São Paulo.

Pavanato se consolidou no cenário político através de vídeos provocativos, nos quais desafia e confronta adversários políticos de ideologias opostas, algo que lhe garantiu popularidade entre os eleitores de direita e seguidores do bolsonarismo. Identificado como um defensor fervoroso dos ideais do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele se destacou por seu discurso alinhado com pautas conservadoras, especialmente em temas como educação, liberdade de expressão e segurança pública.

Um dos momentos mais controversos de sua trajetória recente foi o apoio declarado a Pablo Marçal na disputa pela prefeitura de São Paulo, mesmo contra a orientação de seu partido, o PL, que tinha outro candidato oficial. Essa atitude destacou a postura autônoma de Pavanato, mas também gerou críticas internas e externas. Apesar disso, ele seguiu como uma das principais figuras da direita paulistana, sendo amplamente apoiado por eleitores que compartilham suas visões.

Além de Pavanato, outros 54 vereadores foram eleitos na noite de domingo, 6 de outubro de 2024. A lista completa com todos os eleitos será divulgada após o cálculo do quociente eleitoral. Entre os mais votados estão Ana Carolina Oliveira, Dr. Murillo Lima, Sargento Nantes e Amanda Paschoal, refletindo a diversidade de representações políticas e ideológicas que compõem a nova Câmara Municipal de São Paulo.Os mais votados de São Paulo:

1. Lucas Pavanato

2. Ana Carolina Oliveira

3. Dr. Murillo Lima

4. Sargento Nantes

5. Amanda Paschoal

6. Rubinho Nunes

7. Luna Zarattini

8. Luana Alves

9. Dra. Sandra Tadeu

10. Pastora Sandra Alves

11. Silvão Leite

12. Zoe Martinez

13. Danilo do Posto de Saúde

14. Rodrigo Goulart

15. Edir Sales

16. Alessandro Guedes

17. Gabriel Abreu

18. Isac Félix

19. Celso Giannazi

20. Cris Monteiro

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/10/2024/07:42:10

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...