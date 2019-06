Segurança de Novo Progresso é preso acusado de pedofilia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Segurança que é um dos chefes da empresa foi preso provisoriamente sob suspeita, ele é acusado de pedofilia, a audiência de custodia com as vitimas foi marcada para esta quarta-feira(19).

A Policia Civil prendeu Denis Edinilson (Indio) , na manhã desta terça-feira (18), ele trabalha como chefe de segurança da empresa Garra Segurança, acusado de pedofilia com uma menor de idade filha de um membro da segurança publica do município de Novo Progresso. A noticia circulou nos grupos de WhatsApp, na manhã desta terça-feira(18), causando repercussão por ser uma pessoa muito conhecida na cidade.

