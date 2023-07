Segurança pública do Pará forma 37 agentes no curso de Ações de Choque

A formação é fundamental para o trabalho da corporação em grandes eventos, como COP-30, que será realizada em Belém

Foto: David Alves / Ag Pará.

Resultado do investimento em qualificação para melhorar a execução de ações de segurança pública em todo o Pará, a Polícia Militar formou 37 policiais no curso de Ações de Choque. A solenidade de formatura ocorreu nesta segunda-feira (10), em frente ao prédio do Departamento-Geral de Pessoal, em Belém.

Após intenso treinamento realizado no Pará e em Brasília (Distrito Federal), o soldado Franco Souza viveu um dos dias mais importantes da carreira na corporação. “Foram 40 dias bem corridos. O curso vale muito para nós. É uma satisfação muito grande. Essa foi a segunda vez que tentei fazer, e agora vou poder contribuir com a sociedade paraense”, disse o soldado Franco, com a emoção de quem concretiza um sonho.

A solenidade incluiu desfile, exibição de armamentos e equipamentos de segurança pública, e dos veículos usados nas ações diárias. Um dos destaques foi a passagem da banda de música da corporação, harmoniosa no desfile e no manejo dos instrumentos.

A farda dos integrantes do Batalhão de Choque inspirou as vestimentas de crianças presentes à solenidade, incluindo filhos de formandos. O traje especial foi uma homenagem dos familiares aos “choqueanos”, denominação dos agentes do “Choque”.

Para o soldado Rodrigo Silva a comemoração foi dupla: ele concluiu como o primeiro aluno da turma. “Foi uma batalha muito grande. Um trabalho em equipe; a turma ajudou muito”, afirmou o militar, que dividiu a conquista com familiares e amigos.

O Batalhão de Ações de Choque da PM é referência nacional pela atuação visando à garantia da segurança da população. Grandes missões – Para o comandante-geral da Polícia Militar do Pará, coronel Dilson Júnior, a formação em Ações de Choque é fundamental, principalmente durante a realização de grandes eventos. “A formação de hoje qualifica o efetivo para atuar em situações de grande porte que o Pará já recebe, e deve receber ainda mais, como a COP-30 (conferência mundial do clima). Essa ação demonstra o investimento em pessoal, o que vem resultando na diminuição dos índices de criminalidade no Estado”, frisou o comandante-geral da corporação.

O investimento em qualificação profissional na área de segurança pública confere maior eficiência às ações executadas nos centros urbanos e no interior do Estado. “Essa capacitação habilita os policiais a atuarem em unidades de Choque do Pará e até em outros batalhões de Missões Especiais no interior do Estado”, assegurou o coronel Dilson Júnior.

Essa foi a 12ª edição do curso de Ações em Choque. A formação começou no dia 25 de maio e teve duração de 40 dias

