Palmeiras vence a Ponte e conta com “ajuda” do Corinthians para ir às quartas do Paulista

O Palmeiras garantiu a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista na tarde deste domingo.

No Estádio Moisés Lucarelli, o time alternativo armado por Abel Ferreira venceu a Ponte Preta por 3 a 0 e, “ajudado” pelo arquirrival Corinthians, conseguiu avançar à próxima fase.

Superado pelo Red Bull Bragantino (25), o Palmeiras encerra a primeira fase na vice-liderança do Grupo C com 21 pontos ganhos. Derrotado pelo Corinthians na Neo Química Arena, o eliminado Novorizontino fica com 19 pontos, na terceira posição da chave.

Pelas quartas de final do Campeonato paulista, ainda sem data definida, o Palmeiras encara o Red Bull Bragantino, como visitante. Às 21h30 (de Brasília) de terça-feira, pela quarta rodada da Copa Libertadores, o time alviverde pega o Independiente del Valle, no Estádio Casa Blanca.

O jogo – Palmeiras e Ponte Preta faziam uma partida de poucas emoções até os 34 minutos do primeiro tempo, quando o time alviverde saiu na frente. Pressionado, o goleiro Ygor deu um chutão. Na sobra, Gustavo Scarpa ajeitou e bateu de fora da área para marcar um belo gol.

A Ponte Preta, que fazia uma partida equilibrada com o Palmeiras, quase chegou ao empate pouco depois. Lançado nas costas da defesa, Niltinho apareceu na cara de Jailson, mas o jovem Vanderlan teve agilidade para se recuperar e conseguiu impedir a finalização.

O Palmeiras aumentou a vantagem aos 47 minutos do primeiro tempo. Em bonita jogada pela direita, Scarpa iludiu a marcação com habilidade e cruzou para dentro da área. Willian, então, levou a melhor sobre Apodi e usou a cabeça para desviar com sucesso.

A equipe alviverde marcou o terceiro logo no primeiro minuto da etapa complementar. Após roubada de bola de Danilo no meio de campo, Scarpa recebeu de Willian pela esquerda e cruzou. De dentro da área, Wesley completou para as redes diante do goleiro Ygor.

O Palmeiras desperdiçou uma grande oportunidade de marcar o quarto pouco depois. Em passe errado, Felipe deu a bola de presente para Wesley. Livre, o atacante tentou fazer um golaço por cobertura em Ygor, mas errou por muito e irritou seus companheiros.

Com uma vantagem confortável no placar, o técnico Abel Ferreira aproveitou para fazer suas cinco substituições. Embora não tenha criado novas oportunidades, o time alviverde tampouco correu maiores riscos no campo de defesa e venceu de maneira tranquila em Campinas.

Por:Gazeta Esportiva (foto: César Greco/assessoria)

