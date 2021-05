Homem desaparece ao mergulhar no Rio Tapajós para salvar casal

Emerson Rocha da Costa, de 31 anos, sumiu ao tentar ajudar pessoas que estavam se afogando na orla em frente à cidade – (Foto:Reprodução)

Um homem desapareceu nas águas do Rio Tapajós, em Santarém, após mergulhar para tentar salvar um casal que estava se afogando no local, na madrugada deste domingo (9). A vítima foi identificada como Emerson Rocha da Costa, de 31 anos. O caso aconteceu na orla, em frente à cidade e foi registrado na 16ª Seccional de Polícia Civil.

Ouvida pelas autoridades policiais, a esposa da vítima, Dhominique Wenzel, relatou que duas testemunhas viram quando Emerson mergulhou no rio e desapareceu. O casal que estaria se afogando conseguiu retornar à superfície.

Equipes da Marinha do Brasil e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência e realizar buscas nas imediações. O trabalho seguiu até às 13 horas deste domingo, mas a vítima não havia sido encontrada até a publicação desta matéria. Os trabalhos devem ser retomados na segunda-feira (10). As informações são do G1 Santarém.

