Seletivas da Batalha de Rima serão realizadas em 4 cidades paraenses

(Foto: Reprodução) – MC’s de Paragominas, Ananindeua, Belém e Castanhal participarão da competição. Os melhores se classificam à grande final, que será disputada durante a Expo Favela Innovation Pará 2024

As cidades de Paragominas, Ananindeua, Belém e Castanhal serão sede de verdadeiras batalhas. Nos duelos, ganha quem tiver o pensamento mais rápido, a habilidade com as palavras e o talento com as rimas. Ao todo, 64 MC’s (16 em cada cidade) vão participar das seletivas para a Batalha de Rima da Expo Favela Innovation Pará 2024.

A programação começa nesta quinta-feira (14), com a primeira Batalha no município de Paragominas, sudeste paraense, na Praça do bairro Jardelândia, a partir das 19h30. Na sexta-feira (15), ocorrerá a disputa em Ananindeua, a partir das 19h, na Usina da Paz Icuí/Guajará.

Depois, no sábado (16), será a vez de Belém e Castanhal receberem as seletivas da competição, na Usipaz Jurunas/Condor e na Praça do Estrela, respectivamente – as duas programações começarão às 19h. As quatro batalhas terão entrada gratuita.

“As Batalhas antes da Expo Favela foram um sucesso no ano passado, e agora voltamos com força total. Os MC’s estavam aguardando por esse momento. É uma forma de divulgar a cultura da periferia e mostrar os nossos talentos. Tenho certeza que as quatro cidades estão bem representadas e teremos grandes disputas”, afirmou o coordenador das batalhas, Brandon Kelvin.

Fase final – Os oito melhores classificados nas seletivas avançam à fase principal da competição, que será realizada durante a Expo Favela Innovation Pará 2024, nos dias 21 e 22 de novembro, no Hangar Centro de Convenções, em Belém. Haverá premiação em dinheiro para os três melhores colocados da competição.

O evento consiste em uma feira nacional de negócios que destaca iniciativas empreendedoras nascidas nas periferias de todo o Brasil. Além disso, a programação também vai contar com palestras, workshops, rodadas de negócios, pitches de startups, mentorias, debates, cursos e outras atividades, como a Batalha de Rimas.

“Nosso foco na Expo Favela é mostrar a força da periferia paraense. E isso também passa muito pela manifestação cultural dos MC’s, com as rimas e músicas que são criadas e apresentadas por esses artistas. Nossa expectativa é muito grande para mais um ano dessa competição fazendo parte da nossa programação”, destacou o produtor executivo da Expo Favela Innovation Pará, Daniel Noel.

São presenças confirmadas na grande final do evento: Bruno de Souza, conhecido como Bob 13, criador e apresentador da Batalha da Aldeia (BDA); e Lucão, produtor da BDA, que é o maior coletivo de batalhas de rima do país. A Batalhas de Rimas da Expo Favela Pará é coordenada pela Liga da Amazônia.

Sobre a Expo Favela Innovation

O evento é uma iniciativa da Favela Holding em parceria com a Central Única das Favelas (CUFA), e vem sendo realizado desde 2022. A Expo Favela Innovation é uma feira de negócios cujos expositores são empreendedores das favelas. O objetivo é dar visibilidade a essas iniciativas e, assim, proporcionar um palco para o encontro com investidores que possam acelerar esses empreendimentos e gerar negócios a partir das oportunidades que surgirão nos eventos. A feira cresceu e agora faz parte do calendário nacional de eventos de negócios e inovação. O evento percorre todo o Brasil com as etapas regionais, realizando a curadoria dos 10 finalistas de cada estado, que definem os concorrentes para a grande final nacional.

A Expo Favela Innovation tem cooperação internacional da UNESCO e parceria da TV Globo. A edição paraense conta com apoio local do Governo do Pará, via Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), e das TV’s Liberal e Tapajós, afiliadas da Rede Globo.

INFORMAÇÕES

Seletivas Batalhas de Rimas Expo Favela Pará

Paragominas – 14/11 – 19h30

Local: Praça do Jardelândia

Ananindeua – 15/11 – 19h

Local: UsiPaz Icuí-Guajará

Belém – 16/11 – 19h

Local: UsiPaz Jurunas/Condor

Castanhal – 16/11 – 19h

Local: Praça do Estrela

