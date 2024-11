Movimenta Cultura reflete sobre territórios criativos e promove troca de saberes no Pará

(Foto: Reprodução) – Eventos recentes do projeto realizados no estado mostram a importância de discutir sobre economia e cultura

O Seminário Movimenta Cultura Territórios Criativos se despediu do Pará e já deixa saudade em quem acompanhou as discussões promovidas com o público paraense, em Canaã dos Carajás, no último dia 9. Além do Seminário, o projeto também realizou um bate-papo online e gratuito na quarta-feira (13). Ambos os eventos foram oportunidades de falar sobre o mercado local, dividir experiências e fazer conexões. O Movimenta Cultura é um projeto de formação, itinerante e gratuito, viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Instituto Cultural Vale e realização do Instituto Vivas, Ministério da Cultura e Governo Federal.

“A Casa de Cultura de Canaã dos Carajás foi palco de um dia intenso de reflexões e troca de saberes sobre os ‘Territórios Criativos’. Reuniu diversas pessoas em um debate enriquecedor sobre o papel da arte e da cultura como agentes de transformação social, com foco no impacto da criatividade no desenvolvimento local e regional. Ficamos muito satisfeitos com o resultado e a troca de conhecimento que tivemos”, disse Lena Cunha, gestora cultural e coordenadora pedagógica do Instituto Vivas.

O Seminário teve mais de 60 inscritos e promoveu o encontro de profissionais e entusiastas da cultura que discutiram sobre iniciativas transformadoras para as comunidades. A programação contou com palestras, apresentações de casos inspiradores e uma apresentação cultural do Grupo Flores do Carimbó, que trouxe um momento de celebração e inspiração para os participantes.

“Nossa intenção é trazer essa iniciativa para o Pará mais vezes. A cultura local é muito rica e a interação com o público permite que todos tenham cada vez mais ideias dentro das suas áreas de atuação. Acabamos criando momentos de reflexão muito importantes e isso é enriquecedor para quem trabalha e deseja fomentar a cultura”, afirmou Solanda Steckelberg, fundadora do Instituto Tatajuba e do Instituto Vivas.

Com a iniciativa do Seminário, o projeto Movimenta Cultura aprofundou a discussão sobre o papel das cidades como ambientes de interação e a importância da arte como ferramenta de desenvolvimento econômico e mudança social. Como continuidade dessa discussão para públicos de diferentes regiões, o bate-papo online foi realizado tendo a participação de Lena Cunha e de Paulo Victor Feitosa, um dos fundadores da Quitanda Soluções Criativas. A conversa aconteceu via videoconferência e registrou a presença de mais de 40 pessoas. Foi um momento de muito diálogo e interação, evidenciando como o ambiente online também é espaço para as trocas significativas.

Os eventos (presencial e online) se complementaram no compartilhamento de experiências entre os palestrantes e o público, contribuindo com reflexões valiosas e gerando aprendizado colaborativo.

Trajetória do Movimenta Cultura

Em sua primeira edição, que teve início em abril de 2023 e foi finalizada em março de 2024, o projeto realizou 61 oficinas voltadas à Gestão da Cultura, circulando por 34 territórios, em 5 estados (Amazonas, Pará, Maranhão, Minas Gerais e Espírito Santo), e tendo 926 pessoas certificadas. Para atender às diferentes demandas de cada território, foi adotada uma metodologia com formato flexível, estruturada de acordo com um levantamento de necessidades locais.

No Pará, o projeto passou por Belém, Serra Pelada (Curionópolis), Marabá, Parauapebas, Bom Jesus do Tocantins, Eldorado do Carajás, Ourilândia do Norte e Canaã dos Carajás. Ao longo da programação de 22 oficinas, foram mais de 400 participantes. O Movimenta Cultura é um projeto de formação, itinerante e gratuito, viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Instituto Cultural Vale e realização do Instituto Vivas, Ministério da Cultura e Governo Federal – Brasil, União e Reconstrução.

Sobre o Instituto Cultural Vale

O Instituto Cultural Vale acredita que a cultura transforma vidas. Por isso, patrocina e fomenta projetos em parcerias que promovem conexões entre pessoas, iniciativas e territórios. Seu compromisso é contribuir com uma cultura cada vez mais acessível e plural, ao mesmo tempo em que atua para o fortalecimento da economia criativa.

Desde a sua criação, em 2020, o Instituto Cultural Vale já esteve ao lado de mais de 800 projetos em 24 estados e no Distrito Federal, contemplando as cinco regiões do país. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Onde tem Cultura, a Vale está. Visite o site do Instituto Cultural Vale: institutoculturalvale.org.

SERVIÇO

Movimenta Cultura reflete sobre territórios criativos e promove troca de saberes no Pará

Acesse o Instagram do projeto: instagram.com/movimenta.cultura

Assessoria de Imprensa – Caroliny Pinho/ Temple Comunicação

Fone: (91) 99913-1515 – E-mail: caroliny.pinho@temple.com.br

Caroliny Pinho

Analista de Comunicação

(91) 999131515

Fonte: Gustavo Campos/Ascom Expo Favela Innovation Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/11/2024/09:16:18

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...