Homem é expulso ao tentar entrar em posto usando calcinha como máscara

A proteção foi oferecida ao morador, mas ele recusou, dizendo que máscara causaria desconforto (Foto:Reprodução Giro em Ipiaú)

Um homem foi expulso de um posto de saúde, porque tentou entrar no local com uma calcinha no rosto em lugar da máscara. A secretaria de saúde disse que máscara foi oferecida ao morador, mas ele recusou. Ele contou que a proteção causava desconforto e descobriu que com a peça íntima isso não ocorreria.

O cidadão, identificado apenas como Florisvaldo, afirmou que foi até o posto da cidade de Ipiaú, no sudoeste da Bahia, tomar uma injeção, o que não ocorreu pela insistência em adentrar no espaço sem a máscara recomendada. Para retirá-lo do posto, foi necessário o apoio da Polícia Militar.

Em Ipiaú é obrigatório o uso de máscaras nas vias públicas e estabelecimentos em geral. A prefeitura declarou que já distribuiu mais de 20 mil máscaras.

Com informações do Giro em Ipiaú

