Sem dificuldade, Fluminense bate o Oriente Petrolero pela Copa Sul-Americana

O Fluminense estreou com vitória na Sul-Americana. Os tricolores passaram por 3 a 0 pelo Oriente Petrolero, da Bolívia, nesta quarta-feira, no Maracanã. Com o resultado, os cariocas assumiram a liderança do grupo H, com três pontos. Os bolivianos ficam na lanterna, sem pontuar.

Os donos da casa dominaram os 90 minutos e encaminharam a vitória no primeiro tempo, com gols de Cris Silva e Arias. Na etapa final, Zazpe, contra, marcou o terceiro dos tricolores.

Na próxima rodada, o Fluminense viaja para enfrentar o Junior-COL, na quarta-feira, em Barranquilha. No dia anterior, o Oriente Petrolero recebe o Unión-ARG, em Santa Cruz de la Sierra.

O jogo – O Fluminense pressionou o Oriente Petrolero desde os primeiros minutos minutos. No entanto, os tricolores tinham dificuldades em criar boas chances de gol.

Os bolivianos tiveram chance de abrir o placar quando a defesa bobeou e viu Suárez finalizar para boa defesa de Fábio. A resposta do Fluminense veio em grande estilo, aos 29 minutos. Yago chutou de fora da área, Quiñonez espalmou e Cris Silva mandou para a rede.

O gol deu tranquilidade ao Fluminense, que manteve a postura ofensiva. Os donos da casa chegaram ao segundo aos 37 minutos. Após boa troca de passes, Arias recebeu a bola na área e chutou sem chance para Quiñonez. Assim, os cariocas foram para o intervalo com boa vantagem no placar no Maracanã.

No segundo tempo, o Fluminense continuou em busca do ataque e quase marcou com dois minutos. Ganso chutou colocado e obrigou Quiñonez a se esticar para fazer grande defesa. Depois, Yago acertou a trave do Oriente Petrolero.

Com o passar do tempo, os visitantes se aventuraram no ataque, mas pouco incomodaram Fábio. Já o Fluminense desperdiçou boa chance, com Cano. Depois, o goleiro Quiñonez salvou o Oriente Petrolero em finalizações de Willian Bigode e Luccas Claro.

De tanto insistir, o Fluminense chegou ao terceiro gol aos 27 minutos. Willian Bigode tentou lançar Cano na área, mas Zazpe, na tentativa de fazer o corte, cabeceou para a própria rede.

Com a vantagem ampliada, os donos da casa passaram a administrar o resultado. O Oriente Petrolero não demonstrou qualquer reação. Com isso, o Fluminense confirmou a vitória no Maracanã. (As informações são do Gazeta Esportiva /foto: Mailson Santana).

07/04/2022

