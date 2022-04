Ação da PM resulta em dois suspeitos mortos em bairro de Novo Progresso;VÍDEO

Armas e munições apreendidas na operação (Foto: Divulgação PM) – Segundo a PM, dois suspeitos de realizar crimes na cidade morreram em troca de tiros com a Polícia Militar na noite desta quarta-feira, 6 de abril de 2022, em Novo Progresso-PA

Uma ação da Polícia Militar do Pará, 7ª Companhia independente de Polícia Militar (7ª CIPM), terminou com a morte de dois suspeitos de cometer roubos em Novo Progresso.

Jonyson Deivid Belo Miranda, de 22anos foi um dos mortos no confronto. (Foto: Reprodução)

O Comandante da operação Sargento Maduro, conta que a Polícia Militar já procurava por suspeitos de roubos em Novo Progresso, quando recebeu a denúncia anônima que criminosos estavam escondidos no Bairro Otavio Onetta.

A Guarnição da Policia Militar, se dirigiram ao local, onde foram recebidos a tiros e reagiram, por volta de 23H50min desta quinta-feira,7 de abril de 2022, segundo o Sargento Maduro.

Os dois suspeitos foram baleados e morreram no local. Um deles foi identificado como Jonyson Deivid Belo Miranda, de 22anos, não foi relatado se tinha passagem pela polícia. O outro suspeito não foi identificado.

Com a dupla, segundo o oficial, foram apreendidas duas armas de fogo — sendo dois revólveres um calibre 38 com quatro munições deflagradas e duas intactas, outro revolver calibre 22 com seis munições intactas.

O SAMU foi chamado para socorrer as vítimas, mas já estavam sem vida.

Outra Versão

A redação do Jornal Folha do Progresso, passou a receber mensagens sobre a operação policial. Conforme relatos de pessoas que presenciaram a ação dos militares, questionam a revidação de tiros pelos suspeitos. Em mensagens questionam a versão da PM e argumentam que eles não reagiram. Vocês vão publicar isto, tem testemunhas que viram só os policiais atirando. Versão que deve ser investigada pela polícia.

Por:Jornal Folha do Progresso em 07/04/2022/10:16:12

