Sem Pudor – Incêndios criminosos acontecem no dia de comemorar o Meio Ambiente em Novo Progresso-PA.

(Foto:Emerson Mello) – Queimadas: causas, consequências e põem em risco residências de moradores em bairros de Novo Progresso.

A melhor solução para as queimadas é a preservação ambiental e a prevenção dos focos.

Incêndios em vegetação para limpeza de loteamentos estão se alastrando nos bairros de Novo Progresso, moradores fazem aleta para o perigo, “Novo Progresso não tem Corpo de Bombeiros”, que poderia auxiliar nessas queimadas. Os focos foram registrados nesta quarta-feira, 5 de junho de 2024, dia que comemora o Dia Internacional do Meio Ambiente.

As queimadas podem ser de origem criminosa e de fenômenos naturais que podem surgir em áreas secas, de clima árido e semiárido, que contenham vegetação. Com a ajuda do vento e da baixa umidade, fagulhas podem surgir de forma natural, causando incêndios que, em alguns casos, podem chegar a proporções enormes. Há, também, as queimadas antrópicas, muito comuns em áreas rurais para a limpeza do pasto ou para a preparação do solo para a próxima colheita.

ORIENTAÇÃO A orientação é sempre manter uma mangueira de jardim nos arredores da casa ou baldes, caso um princípio de incêndio possa surgir, de modo a controlar o fogo e evitar que se alastre enquanto caminhão pipa se encaminha para o local. Além de sempre ser indicado, quando observado o início de fogo em qualquer vegetação, jogar água no local. “Se alguém passar por um terreno e ver o fogo, pegue um balde de água e apague. Às vezes as pessoas passam e veem, mas só ligam quando já está fora de controle”. Em caso do incêndio chegar ate sua residência e se verificado a existência de fumaça, a orientação é realizar o desligamento do disjuntor da residência e se afastar do foco de incêndio.

Quando há queimadas provocadas por humanos, o risco é enorme, pois caso o vento mude de direção, fagulhas são levadas para outras áreas, podendo iniciar-se outro incêndio que pode ficar fora de controle. Além disso, a fumaça prejudica a qualidade do ar nas áreas de ocorrência de queimadas e em áreas distantes, pois ela é transportada pela ação das correntes de ar. Mesmo havendo técnicas, o ato de colocar fogo em um terreno é extremamente perigoso, tanto para os humanos quanto para o meio ambiente.

Diante disso, percebe-se um claro descaso em relação à preservação do meio ambiente, pois há maior preocupação ainda com o risco do fogo em se propagar e invadir as residências entre outros imóveis neste locais.

A maioria desses incêndios em vegetação na área urbana de Novo Progresso é causada por ações humanas, como uma fogueira mal apagada de um acampamento, a limpeza de um terreno ou a queima de lixo nas residências e próximo às florestas, situações bem comuns nessa região de Novo Progresso.

Veja Galeria de fotos feitas pelo Leitor Emerson Mello

Este slideshow necessita de JavaScript.

Possíveis soluções para as queimadas

A grande solução para as queimadas seria a interrupção dessa prática pela população, mas sabemos que isso é impossível, uma vez que tal ação é histórica e acompanha os seres humanos desde seus primórdios.

Assim, como grande parte das queimadas é oriunda de ações humanas, as soluções para esse problema também passam pela conscientização e mudança de hábitos da sociedade.

Evitar jogar bitucas de cigarros em áreas de vegetação seca já é um avanço, além de contribuir para a limpeza dos ambientes. Não colocar fogo em lixo, mesmo que nas residências ou áreas abertas, pois uma fagulha pode ser transportada pelo vento e atingir áreas distantes, dando início a um outro foco de queimada.

Para a limpeza de áreas imensas, o ideal é capinar o mato, e não promover o fogo como agente limpador.

As melhores soluções para as queimadas passam pela prevenção. Entretanto, caso encontre focos de incêndio e queimadas, chame as autoridades competentes, em Novo Progresso não existe Corpo de Bombeiros o correto e procurar a Defesa Civil do Município.

Assista ao vídeo

Youtube:https://youtube.com/shorts/_FKIz1KqEBM?si=3U-3tbJxsYf_Vk8U

INSTAGRAM:https://www.instagram.com/reel/C72UWBDOmAu/?utm_source=ig_web_copy_link

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/06/2024/17:14:00

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...