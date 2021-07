Semas abre inscrições para novo processo seletivo de contratação de temporários — Foto: Scott Graham/Unsplash

São 42 vagas para níveis médio e superior. Inscrições seguem até 15 de julho de 2021.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semas) abriu processo seletivo para contratação temporária. São 42 vagas para os níveis médio e superior. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 23h59 desta quinta-feira (15), por meio do site do Processo Seletivo.

As vagas são para o cargo de Técnico em Gestão de Meio Ambiente, considerando Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Agronomia, Ciências Biológicas, Geologia, Engenharia Cartográfica, Ciências Sociais, Engenheiro Civil, Medicina Veterinária. A seleção também compreende a função de Técnico em Gestão de Infraestrutura (Engenharia Civil); Técnico em Gestão Pública (Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Estatística); Técnico em Gestão de Informática (Suporte de TI, Suportes de Sistemas e Técnico em Gestão de Informática), com remuneração de R$ 2.809,37, mais benefícios, e Assistente Administrativo (nível médio), cujo vencimento base é de R$ 1.100,00, mais benefícios.

A primeira etapa do processo consiste na análise de currículos, que deve ser finalizada no dia 21 de julho. Em seguida, serão convocadas entrevistas para o dia 28. O resultado final deve ser divulgado no dia 29 de julho.

