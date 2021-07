Nova recarga do vale-alimentação escolar é liberada para 35 mil alunos no sudeste do Pará

Nova recarga do vale-alimentação escolar é liberada para 35 mil alunos da Região Carajás (Agência Pará/Foto:Divulgação)

Estudantes da rede pública estadual de ensino dos 12 municípios da região já podem usufruir da 11ª recarga do benefício de R$ 80.

A partir desta terça-feira (13), mais de 35 mil estudantes que residem na Região de Integração Carajás, que engloba municípios do sudeste do Pará, já podem se dirigir aos estabelecimentos comerciais credenciados e usufruir do benefício. Nos próximos dias, alunos de mais cinco localidades paraenses terão seus cartões recarregados na liberação da 11ª recarga do vale-alimentação escolar pelo governo do Estado.

Os 12 municípios onde já é possível utilizar o recurso de R$ 80 são: Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado do Carajás, Marabá, Palestina do Pará, Parauapebas, Piçarra, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia e São João do Araguaia.

Instituído em abril de 2020, em função da pandemia de Covid-19, o auxílio é oferecido aos 586 mil estudantes da rede pública estadual, nos 144 municípios. O recurso é uma das medidas adotadas pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), para assegurar a alimentação escolar durante o período de suspensão das aulas presenciais devido à pandemia.

Nas próximas semanas, a distribuição vai beneficiar alunos das seguintes regiões:

Dia 14/07 – Região de Integração Guamá: Castanhal, Colares, Curuçá, Igarapé-Açu, Inhangapi, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, Santo Antônio do Tauá, Santa Maria do Pará, Santa Izabel do Pará, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São João da Ponta, São Miguel do Guamá, Terra Alta e Vigia de Nazaré.

Dia 15/07 – Região de Integração Lago de Tucuruí: Breu Branco, Goianésia do Pará, Itupiranga, Jacundá, Nova Ipixuna, Novo Repartimento e Tucuruí.

Dia 16/07 – Região de Integração Marajó: Afuá, Anajás, Bagre, Breves, Cachoeira do Arari, Chaves, Curralinho, Gurupá, Melgaço, Muaná, Ponta de Pedras, Portel, Salvaterra, Santa, Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista e Soure.

Dia 19/07 – Região de Integração Rio Caeté: Augusto Corrêa, Bonito, Bragança, Cachoeira do Piriá, Capanema, Nova Timboteua, Peixe-Boi, Primavera, Quatipuru, Salinópolis, Santa Luzia do Pará, Santarém Novo, São João de Pirabas, Tracuateua e Viseu.

Dia 20/07 – Região de Integração Xingu: Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Placas, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu.

Serviço

Confira a lista dos estabelecimentos credenciados pelas empresas MeuVale e Maxx Card para receber a 11ª recarga do vale-alimentação escolar.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...