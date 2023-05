Homem é preso suspeito de tentar estuprar criança de 8 anos em Parauapebas (PA)

Uma guarnição da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Civil Municipal de Parauapebas (GCMP), no sudeste do Pará, prendeu um homem suspeito de tentar estuprar uma menina de 8 anos (Foto: Native News Carajás)

Ele foi detido em flagrante, na tarde de segunda-feira (29, por uma guarnição da Guarda Civil Municipal e conduzido à delegacia

Uma guarnição da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Civil Municipal de Parauapebas (GCMP), no sudeste do Pará, prendeu um homem suspeito de tentar estuprar uma menina de 8 anos.

A prisão, em flagrante, ocorreu na tarde de segunda-feira (29). Ele é suspeito de passar as mãos nas partes íntimas da menina.

O suspeito, identificado como Luciano Dias da Silva, de 25 anos, fugiu com a chegada da irmã da vítima, que tinha saído de casa por alguns minutos.

Ainda segundo a GCMP, a equipe foi acionada, por volta de 14h30, pelo Centro de Controle e Operações (CCO), para averiguar uma denúncia de que haviam crianças sozinhas dentro de uma casa e que um homem havia entrado na residência e tentado estuprar uma criança de 8 anos.

Os agentes seguiram para o endereço informado. Ao chegar, foram recebidos por uma vizinha, que confirmou a informação e disse que o acusado tinha fugido para uma área de mata, que fica ali próximo.

Na casa, os agentes encontraram a mãe das crianças, que justificou que tinha saído para trabalhar e que que havia deixado suas duas filhas em casa – a menina de 8 e a outra de 13 anos, que estava tomando conta da irmã menor.

A irmã adolescente contou que havia saído de casa por alguns minutos e deixado a irmã só a mais nova. Quando voltou e tentou entrar na casa, viu que tinha alguém segurando a porta, tentando impedir ela de entrar. Ela contou ainda que escutou o choro da irmã e também viu quando alguém saiu da casa.

A criança estava no quarto quando o homem entrou. O suspeito, que depois foi identificado como Luciano, é suspeito de a segurar com uma das mãos e com a outra apalpar suas partes íntimas.

Os guardas municipais o prenderam na área de mata. Detido, ele foi conduzido para a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA), para a realização das medidas cabíveis.

Fonte:Native News Carajás/ Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 30/05/2023/08:17:59

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...