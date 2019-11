Semas apreende 930 estacas de madeira ilegal na rodovia PA-263

Fiscalização na rodovia PA-263 apreende 930 estacas de madeira ilegal — Foto: Semas Pará

A carga foi apreendida e o condutor encaminhado para a delegacia de Breu Branco.

Fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) apreenderam 930 estacas de madeira tipo acapu sendo transportadas irregularmente na rodovia PA-263, próximo ao município de Breu Branco, sudeste do Pará.

De acordo com a Sesma, durante a abordagem, os fiscais da secretaria solicitaram a apresentação da documentação necessária para que a carga ser transportadas. O condutor apresentou o documento, mas ao consultar o sistema foi constatado que o documento era falso.

“Nós consultamos o documento virtualmente e vimos que as datas previstas no não eram a mesmas que constavam no sistema. Então, apreendemos a carga e conduzimos o motorista à delegacia do município mais próximo”, contou o fiscal da Semas, David Oliveira Luz.

A carga foi apreendida e o condutor encaminhado para a delegacia de Breu Branco, onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), se comprometendo em comparecer em juízo quando foi convocado.

