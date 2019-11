Agente do DITRANP desmente acusações de abuso de autoridade

(Foto:Facebook)- A Agende de transito Anne Valeria Araújo da Silva de 28 anos , foi detida por um policial militar na comunidade de Alvorada da Amazônia acusada de abuso de autoridade.

Anne procurou a Redação do Jornal Folha do Progresso, disse ser vitima de problemas, pessoal com um Policial Militar, que seu ex-esposo era PM. Anne rebateu as acusação de abuso de autoridade como foi acusada pelo Policial Militar e pela imprensa local. “Fiquei surpresa em ver meu nome circulando nas redes sociais, como presa e moto roubada , nada disto é verde,relatou”. Segundo Anne , a divulgação da imprensa nada é verdadeiro, deveria ter me procurado ,disse. Eu fui abordada pelo policial quando fui levar documento da moto em um posto de combustível na comunidade de Alvorada, nunca possui carro ou moto roubado e não pedi para soltar veículos. No momento da discussão com policial militar “Cabo Souza” ele citou o nome do meu ex-marido, que queriam me algemar com algema dele, momento em que eu disse que “OLHA ONDA DO DOIDO” , não “TÚ É DOIDO”, isto foi quando ele bateu em minha mão, algema não abriu,não me algemou,chamou viatura da Policia Militar para levar detida até Novo Progresso. Anne disse que as motocicleta só foi descoberto que tinha ocorrência de furto após chegarem em Novo Progresso, quanto a policia fez busca no sistema, nem o dono sabia que era roubada,disse.

Anne repudia ação do Policial Cabo Souza da Policia Militar, e disse que vai depor em juízo para elucidar o caso, que a imprensa maldosa que denegriu a imagem dela será processada,por danos morais.

A motocicleta que tinha problemas de furto, não era minha, que o dono dela um tal de Pedro morador da comunidade, nem ele sabia do problema,argumentou.



Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Atualizado as 08:54:00 do dia 30/11/2019

